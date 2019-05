Juventus krijgt waarschuwing uit Rome: ‘Hij is een van onze kroonjuwelen’

Juventus werd dinsdagavond weer eens concreet in verband gebracht met de komst van Sergej Milinkovic-Savic, terwijl Simone Inzaghi een van de kandidaten zou zijn om de positie van de vertrekkende trainer Massimiliano Allegri over te nemen. Het duo is momenteel nog werkzaam bij Lazio en voorzitter Claudio Lotito is niet van plan om zich zomaar neer te leggen bij een verhuizing van de twee naar Turijn.

“Wat de markt verder ook zal bepalen, Milinkovic-Savic is een van onze kroonjuwelen. Hij werd benoemd tot beste middenvelder van de Serie A en hij heeft zich geweldig ontwikkeld”, trapt de preses af in gesprek met TG2. De Serviër werd vorig jaar al in verband gebracht met veel grote Europese clubs en i Biancocelesti zouden minstens honderd miljoen euro willen ontvangen voor hun sterspeler.

Naast Milinkovic-Savic dreigt Lazio Inzaghi dus ook kwijt te raken aan La Vecchia Signora. Lotito hoopt echter dat hij zijn coach kan behouden: “Inzaghi vertegenwoordigt de geschiedenis van deze club. Hij heeft enorm veel potentie. Hij was hier eerst een speler en ik zal nooit vergeten hoe hij, toen ik net aan was getreden, zelf naar voren kwam om over zijn contract te onderhandelen. Er was toen helemaal geen noodzaak.”

“Ik heb hem toen beloofd dat hij op een dag onze trainer zou worden, omdat hij altijd een speler met visie was, een referentiepunt. Hij heeft alles zelf veroverd, hij heeft alles gewonnen met de jeugd en is langzaam boven komen drijven.” Inzaghi werkte van 2010 tot 2016 als jeugdtrainer bij de Romeinen en zwaait nu drie jaar de scepter bij de hoofdmacht. Onder zijn leiding werd onlangs de finale van de Coppa Italia gewonnen van Atalanta.