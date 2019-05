‘Real Madrid presenteert aanwinst van meer dan honderd miljoen na CL-finale’

Real Madrid heeft zijn pijlen gericht op Christian Eriksen. Volgens diverse Spaanse media gaat de grootmacht de middenvelder van Tottenham Hotspur op korte termijn presenteren. De Koninklijke zou zelfs al persoonlijk rond zijn met de 27-jarige Deen en onderhandelt momenteel alleen nog over de transfersom met the Spurs.

Real Madrid hoopt Eriksen voor een bedrag van rond de 110 miljoen euro los te weken in Londen, zo claimt El Chiringuito. Een ander Spaans medium, AS, stelt dat Dani Ceballos mogelijk in de deal betrokken wordt. De 22-jarige middenvelder, die het bij Real voornamelijk moet doen met invalbeurten, wil naar een club waar zijn kansen op speeltijd groter zijn.

Eriksen staat sinds 2013 onder contract bij Tottenham Hotspur, waar hij nu nog vastligt tot medio 2020. De technicus geldt als een van de sterspelers in het team van manager Mauricio Pochettino. Eriksen gaf de afgelopen vier seizoenen in de Premier League iedere jaargang meer dan tien assists, een record dat hij met David Beckham deelt. De 87-voudig international van Denemarken werd op zestienjarige leeftijd opgepikt door Ajax, dat hem uiteindelijk voor dertien miljoen euro aan Tottenham verkocht.

Tegenover de mogelijke komst van Eriksen staat een aanstaande exodus bij Real Madrid. Marca meldde eerder al dat maar liefst veertien spelers op de nominatie staan om te vertrekken uit de Spaanse hoofdstad. Het zou daarbij gaan om onder anderen Keylor Navas, Gareth Bale en Lucas Vazquez. James Rodríguez, Mateo Kovacic en Martin Ödegaard, die dit seizoen verhuurd zijn, mogen komende zomer tevens definitief vertrekken bij de Koninklijke.