Cristiano Ronaldo verbaast ‘in het holst van de nacht’ met berichtje

Mehdi Benatia verkaste afgelopen winter van Juventus naar Al Duhail. De verdediger heeft in Turijn zodoende een halfjaar samengespeeld met Cristiano Ronaldo, die afgelopen zomer overkwam van Real Madrid. De Marokkaans international vertelt in gesprek met Yahoo Sports dat hij nog nooit zo'n trainingsbeest als Ronaldo had gezien.

“Cristiano is uniek. Hij heeft zijn leven opgedragen aan het voetbal. Echt alles wat hij doet, staat in het teken om een zo goed mogelijke speler te worden én te blijven. Voetbal is topprioriteit. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen zoals hij en ik denk niet dat er ooit iemand zal zijn zoals Cri”, zegt de routinier, die stelt dat Ronaldo veel eist van zichzelf.

"Ongelofelijk. Die intensiteit ook. Dit had ik nog nooit gezien. Een man met een missie”, aldus Benatia, die zijn mening onderbouwt met een anekdote. “Het was eind december en we speelden bij Atalanta in Bergamo. Massimiliano Allegri had Ronaldo wat rust gegeven en speelde slechts twintig minuten. We stapten na de wedstrijd de bus in. Hij zat voorin, ik achterin."

“Opeens krijg ik een berichtje van Cri. 'Wat ik na de busreis ga doen?' De wedstrijd was afgelopen, het was donker buiten. 'Ik ga naar huis om bij mijn gezin te zijn. Waarom?', antwoordde ik. Hij stuurde terug: 'Ik ga naar de gymzaal. Wat cardio doen en spieren.' In het holst van de nacht is hij anderhalf uur lang gaan sporten. Daarom is Ronaldo nu eenmaal Ronaldo.”