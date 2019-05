Borussia Dortmund pakt door en betaalt miljoenen voor Thorgan Hazard

Borussia Dortmund heeft Thorgan Hazard gestrikt, zo meldt de Duitse topclub woensdagochtend via de officiële kanalen. De middenvelder komt over van Borussia Mönchengladbach en tekent tot medio 2024. Hazard is de tweede aankoop van Dortmund in korte tijd, daar BVB dinsdag de komst van verdediger Nico Schulz van TSG Hoffenheim wereldkundig maakte.

Het is onbekend voor welk bedrag de Belgisch international de transfer maakt, maar volgens diverse Duitse media gaat het om een som van ruim 25 miljoen euro. De komst van Hazard hing al een tijdje in de lucht, maar is nu officieel. Naast Schulz en Hazard wordt ook Julian Brandt van Bayer Leverkusen hevig gelinkt aan een overstap naar de nummer twee van Duitsland.

“Ik ben Borussia Mönchengladbach dankbaar voor de mooie jaren en prachtige herinneringen. Nu was het juiste moment om de volgende stap in mijn loopbaan te zetten. Ik ben verheugd dat ik voor Borussia Dortmund ga spelen, een topclub met ongelooflijke fans”, zo laat de 26-jarige middenvelder annex buitenspeler weten op de site van zijn nieuwe werkgever.

Hazard was sinds de zomer van 2014 actief bij Mönchengladbach, dat hem in eerste instantie een seizoen huurde van Chelsea en in 2015 acht miljoen euro betaalde om hem definitief in te lijven. Hazard kwam in totaal 182 keer in actie namens de Bundesliga-club en produceerde daarbij 46 doelpunten en 44 assists. De 21-vouidig international lag nog tot de zomer van 2020 vast bij Borussia Mönchengladbach.