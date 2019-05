De Limburger die de jongste hoofdscout ter wereld is bij een club vol ambities

Een aantal jaar geleden viel de ultieme droom van Hamzah Sadiek in duigen. Door een reeks kruisbandblessures werd hij gedwongen om een doorbraak bij FC Utrecht en een bestaan als profvoetballer uit het hoofd te zetten. Sadiek verwerkte deze klap, liet zich niet uit het veld slaan en richtte zich op het scoutingsvak. Sinds november 2018 werkt de 24-jarige Limburger als hoofdscout voor het Belgische Patro Eisden Maasmechelen, waarmee hij volgens de cijfers van Transfermarkt de jongste persoon ter wereld is in deze functie.

Door Chris Meijer

Foto: Ali Phr Photography

Na zijn in de knop gebroken profloopbaan, besloot Sadiek zich in te schrijven voor de cursus voetbalscouting van Henk Grim (voormalig hoofdscout van NEC, tegenwoordig in dienst van het Duitse FC St. Pauli). Gedurende zijn dienstverband bij FC Utrecht had hij al in de gaten gekregen dat hij aanleg had voor het herkennen van talent en potentie. “In de loop der jaren heb ik meerdere bevestigingen gekregen dat dit mijn talent is. Ik heb geaccepteerd dat ik door mijn kruisband niet het profvoetbal zou halen, zo is het leven en als je positief blijft en harder blijft werken dan je concurrenten, krijg je wat je verdient”, vertelt Sadiek aan Voetbalzone. Door de toegenomen concurrentie en zijn blessures, zag hij op gegeven moment naar eigen zeggen wel aankomen dat het nooit van een doorbraak in De Galgenwaard zou komen. “Ik heb ook jongens gezien die alleen een bestaan als voetballer voor ogen hadden en die mentaal gebroken zijn of op het verkeerde pad terecht zijn gekomen doordat het niet is gelukt. Je moet verder en met tegenslagen leren omgaan, ik heb snel keuzes gemaakt door een andere weg in te slaan.”

"Als je het moment dat ik net bij Utrecht vertrok vergelijkt met nu, dan zie je wel dat ik van ver ben gekomen."

Naast de cursus voetbalscouting liep Sadiek kort een soort stage bij Leo Beenhakker, destijds als adviseur verbonden aan Sparta Rotterdam. “Ik heb voor hem mogen scouten, we hebben nog steeds contact en dat zijn wel ervaringen die ik koester. Hij heeft me tips gegeven, dat neem je mee. Bij FC Utrecht heb ik hetzelfde aan Co Sluyk en Ab Plugboer gehad. Dat soort handvaten heb je zeker nodig als je begint met zo'n job in de voetbalwereld. De wereld is al hard, maar de voetbalwereld is ongekend hard.” Na het afronden van de cursus voerde Sadiek met verschillende clubs gesprekken over een dienstverband. Uiteindelijk vond hij dik een halfjaar geleden bij het ambitieuze Patro Eisden Maasmechelen zijn eerste job. “Als je het moment dat ik net bij Utrecht vertrok vergelijkt met nu, dan zie je wel dat ik van ver ben gekomen.”

Azimi

Nog geen jaar geleden was Patro eigenlijk op sterven na dood. De club was sinds eind 2016 in handen van de Brits-Chinese investeerder Wayne Woo, die destijds ‘slechts’ 12.500 euro (dit bedrag was zo laag omdat hij alleen de eerste termijn betaalde) neertelde om eigenaar te worden. Na een periode vol intriges wilde de dubieuze Woo, die werd verdacht van illegale gokpraktijken en mensenhandel, Patro afgelopen zomer al van de hand doen, alleen leek hij de club destijds te verkopen aan een zakenpartner. Het was uiteindelijk trainer Stijn Stijnen die contact zocht met Salar Azimi. De Nederlands-Iraanse zakenman, die in 1995 als vluchteling in Nederland terechtkwam, werd steenrijk dankzij investeringen in telecomzaken, horeca en vastgoed. Het was geen geheim dat Azimi graag een voetbalclub wilde hebben, want in de afgelopen jaren voerde de multimiljonair reeds oriënterende gesprekken met Roda JC Kerkrade, FC Dordrecht, KV Oostende en Lierse SK. Inmiddels was Patro gekelderd naar de tweede klasse amateurs, het vierde niveau van het Belgische voetbal, en stond de club met een schuld van drie miljoen euro aan de rand van de afgrond. Eind oktober werd bekend dat Azimi samen met broer Sasan Patro had overgenomen en de mijnwerkersclub daarmee van de ondergang had gered.

Azimi op de tribune van FC Dordrecht in gesprek met Peter Drijver.

Sadiek kende Azimi al en Maasmechelen ligt relatief dichtbij zijn woonplaats Echt. “Dan is een en een twee”, glimlacht hij. Ook de club Patro kende Sadiek al, daar hij er ooit een open sollicitatie deed. “Het grappige is dat toen ik zelf nog speelde, ik met mijn vriendin naar het stadion ben gereden om mijn cv onder de deur door te schuiven met het verzoek om op proef te mogen komen. Ik kreeg netjes een bericht dat de ploeg vol zat van de technische man, die nu bij KSK Hasselt zit. Er zat toen een heel ander bestuur en een andere trainer, maar ik was daardoor wel bekend met de club. Nu zit ik er alsnog, maar dan als hoofdscout.” Zowel de ambities als de werklust van Azimi spraken Sadiek bijzonder aan, waardoor het geen moeilijke keuze was toen Patro bij hem aanklopte. “Ik zie een hardwerkende eigenaar die van ver is gekomen en dat met veel passie doet. Dat spreekt mij erg aan en heb ik ook van huis uit meegekregen. Mijn ouders zijn vanuit Suriname gekomen, leerden elkaar kennen op de Vrije Universiteit in Amsterdam en kregen mij in hun studententijd. Zij hadden in Nederland niet veel en zijn nu allebei arts door hard te blijven werken. Dat motiveert mij, zo hoop ik op een dag op dezelfde manier mensen te inspireren.”

Het hoogste niveau

Patro speelde het grootste deel van zijn bestaan op het tweede niveau van het Belgische voetbal. Slechts één jaar bracht de club tot dusver door in de Eerste Klasse, waaruit men in seizoen 1960/61 direct weer degradeerde. Als het Azimi ligt, promoveert Patro binnen zeven jaar voor de tweede keer in de clubhistorie naar het hoogste niveau. Het eerste jaar onder het bewind van Azimi is in ieder geval veelbelovend, want Patro werd dit seizoen direct met overmacht kampioen in de tweede klasse amateurs. “Het gaat nu sneller dan verwacht, dat komt puur door hard werken. Niet van één persoon, maar van een team. Salar heeft nog een hotel en is dag en nacht bezig met bedrijfsvoering. Datzelfde slaat over op Patro, het is mooi om te zien dat dit de nieuwe cultuur is geworden binnen een traditieclub en positieve gevolgen heeft”, vertelt Sadiek. “Het is nu een overgangsfase, als je erover nadenkt dat deze club een tijdje geleden ten dode stond opgeschreven. Dat we nu kampioen zijn geworden, is een heel groot contrast. Ik denk dat we hebben kunnen aantonen hoeveel passie ermee gemoeid is.”

Als hoofdscout werkt Sadiek bij Patro Eisden intensief samen met Stijnen, sinds afgelopen zomer de trainer in Belgisch Limburg. De dertigvoudig international van de Rode Duivels, die elf jaar lang onder de lat stond bij Club Brugge, is de sportieve baas bij Patro. “Ik heb tegen mezelf gezegd dat ik eerst zal moeten observeren: welke spelers passen bij de stijl van Stijn? Ik leg hem spelers voor en uiteindelijk neemt hij daar een beslissing over. Stijn is de man met de ervaring. In een organisatie is het essentieel dat je je bevoegdheden en je positie kent. Voor mij is het zaak om zoveel mogelijk op te vangen en te leren. Ik kan weer voor een andere balans zorgen, ik heb een andere inbreng. Eigenlijk ben ik een ondersteuning, scouting in een club is belangrijk zodat je op het gebied van spelers een soort kruisbestuiving krijgt.” Sadiek stuurt in Maasmechelen een team scouts aan, dat zowel voor de jeugdopleiding als voor de hoofdmacht naar spelers speurt. Na een sterk jaar is het de vraag in hoeverre Patro zich dient te versterken. Toch zijn er richting het nieuwe seizoen al een aantal versterkingen bijgekomen bij Patro.

Stijnen, hoofdtrainer van Patro Eisden Maasmechelen, in 2008 als doelman van het Belgische nationale team.

“Het scouten van een speler betekent niet dat je één keer naar iemand gaat kijken. Je moet kijken hoe constant hij is, naar zijn potentie, zijn karakter, zijn kwaliteiten en zijn persoonlijkheid. Dat kan je niet in één wedstrijd zien, je moet een speler volgen. Als je ziet dat het werkt, geniet ik daarvan”, vervolgt de jonge scout. Op de vraag of zijn werkzaamheden misschien relatief makkelijker worden naarmate Patro hoger gaat spelen, antwoordt hij ontkennend. “Het komt meer op details aan, dat kan het verschil maken in een wedstrijd. Ik ga er niet vanuit dat het makkelijker wordt, omdat ik weet dat er meer clubs zijn die uit dezelfde vijver willen vissen als jij, vooral nu we promoveren. Dat is waar ik de passie voor heb, om het talent met potentie te ontdekken dat nog niemand heeft gezien. Daarnaast komt er interesse als een ploeg goed presteert. Als we de selectie zoveel mogelijk intact kunnen blijven houden, zou dat mooi zijn. Dat is ook een stap, want het is niet vanzelfsprekend dat een ploeg die kampioen is geworden bij elkaar blijft. Ajax doet het nu goed, maar je moet maar kijken wie daar overblijven.”

Verfrissend

In het scoutingsvak, waar de gemiddelde leeftijd aan de hoge kant ligt, wordt Sadiek ervaren als een verfrissing. “Dat is wel wat in mijn gezicht hoor, hè. Ik weet nooit wat er gezegd wordt als ik er niet ben. Zulke dingen heb ik ingecalculeerd, dus daar maak ik me geen zorgen over. Dat ik de jongste hoofdscout op deze planeet blijk te zijn, maakt me heel trots”, zegt Sadiek met een lach. “Ik laat me zeker inspireren. De meeste scouts zijn al wat ouder, overal waar ik kom zeggen ze: ‘Oh, wat een jonge scout’. Dus ik kan alleen maar leren van andere scouts, al ben ik daar natuurlijk wel selectief in. Ik ben er altijd voorzichtig in om aan te geven wie mij inspireert, ik houd dat liever voor mezelf. Je moet ook kijken naar clubs die het goed doen, maar wij zijn Patro en hebben onze eigen visie. Anders word je er een beetje aan opgehangen, in deze voetbalwereld kunnen mensen snel een stempel op je drukken. Met mijn leeftijd moet je oppassen met wat je zegt, want mensen kunnen al snel andere ideeën krijgen.”

Sadiek combineert in Maasmechelen de functie van hoofdscout met die van commercieel manager binnen de jeugdopleiding, een pijler onder het uitgestippelde beleid bij Patro. De jeugdteams moeten zo snel mogelijk terugkeren op het hoogst mogelijke niveau. “Racing Genk is een kwartiertje, MVV Maastricht, Standard Luik, Roda, Fortuna Sittard zitten ook in de buurt, maar ik merk juist dat er door het kampioenschap heel veel positieve aandacht rond Patro is. Dat werkt als een magneet. Toen de club failliet dreigde te gaan, moest er gezocht worden naar spelers. Dat is nu wel anders, de mailboxen zitten helemaal tjokvol. Ik heb wel gezien hoe snel het kan gaan in de voetbalwereld, zowel positief als negatief.” Met de gebroeders Azimi, trainer Stijnen, supervisor Jean-Pierre Stijnen, hoofdjeugdopleidingen Francesco Carratta en algemeen directeur Arash Aryan werkt Sadiek op dagelijkse basis aan de op het oog rooskleurige toekomst van Patro. “Ik leer elke dag, we vormen een mooi team. Ik ben Salar, zijn broer Sasan, Stijn Stijnen en Arash dankbaar dat een jongen van 24 deze kans heeft gekregen. Daarnaast dank ik ook mijn familie, mijn vriendin en mijn zusje, dat ze me altijd hebben gesteund. Ik ben niet altijd thuis, veel her en der om te scouten. Doordat je elke dag leert, ga je op gegeven moment die dingen ook toepassen. Begrijp me niet verkeerd, ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. Ik ben me ervan bewust dat ik niet naast mijn schoenen moet gaan lopen.”