‘Dat gaat dan vanzelf opvallen bij nationale teams en Eredivisie-clubs’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Abdou Harroui, die dit seizoen zijn definitieve doorbraak beleefde bij Sparta Rotterdam.

Door Chris Meijer

Voorafgaand aan dit seizoen had Abdou Harroui zichzelf drie doelen gesteld: een basisplaats veroveren in het eerste elftal van Sparta Rotterdam, een oproep verdienen voor Jong Oranje en promoveren naar de Eredivisie. Nog geen jaar later zijn ieder geval twee van de drie ambitieuze doelstellingen verwezenlijkt, terwijl de Spangenaren via de play-offs nog zicht hebben op promotie. In de halve finale werd er afgerekend met TOP Oss (0-2 en 3-0) en in de heenwedstrijd was Harroui tweemaal trefzeker. “Soms zit ik wel even naar de filmrol op mijn telefoon te kijken. Dan zie ik foto’s van het begin van het seizoen en als ik dat vergelijk met nu, ben ik heel trots op mezelf. Als ik terugblik op dit seizoen, kan ik daar alleen maar enorm tevreden over zijn”, zegt Harroui met een glimlach. Voorafgaand aan deze jaargang had de 21-jarige middenvelder pas twee officiële wedstrijden in het betaald voetbal achter zijn naam staan, terwijl hij dit seizoen slechts drie duels moest missen. “Het is echt ontzettend snel gegaan, ik heb me dit seizoen enorm ontwikkeld. Op sommige momenten ging het misschien wel te snel, maar je hebt in de voetbalwereld nu eenmaal geen tijd om terug te kijken.”

Dick Advocaat instrueert Harroui voor zijn invalbeurt in de nacompetitiewedstrijd tegen FC Dordrecht (2-2), zijn tweede duel in het betaald voetbal.

Harroui kwam in 2014 op zestienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Sparta terecht. De Rotterdammers haalden hem weg bij Alphense Boys, nadat hij eerder voor de Leidse amateurclubs Roodenburg en UVS had gespeeld. Op Nieuw Terbregge doorliep Harroui de hoogste jeugdelftallen, waarna hij in het seizoen 2016/17 zijn eerste minuten maakte voor Jong Sparta in de Tweede Divisie. “Ik heb me daar in fysiek opzicht heel goed kunnen ontwikkelen, je speelt toch tegen oudere gasten. Als jonge jongen moet je je daartegen kunnen weren”, legt de middenvelder uit. Na anderhalf jaar met Jong Sparta op het derde niveau van het Nederlandse voetbal te hebben gespeeld, hevelde toenmalig trainer Alex Pastoor hem vorig jaar voor de winterstop over naar de eerste selectie. Onder diens opvolger Dick Advocaat maakte Harroui in de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen AZ zijn debuut in het betaald voetbal. Harroui zag Sparta vorig seizoen vanaf de reservebank degraderen, doordat FC Emmen in de nacompetitie over twee duels te sterk was (0-0 en 1-3).

Na de degradatie vond er op Het Kasteel een wisseling van de wacht plaats: Henk Fraser nam de plaats van Advocaat in, terwijl ook de nodige spelers de deur achter zich dicht trokken. “Elke trainer heeft een eigen werkwijze. Als speler moet je even kijken en voelen wat de trainer precies van je wil, dat heeft tijd nodig. Het heeft niet heel lang geduurd voordat het duidelijk was wat de trainer van ons wilde”, vertelt Harroui over de komst van Fraser. Na een sterke voorbereiding op het seizoen had de middenvelder vanaf de eerste competitiewedstrijd een basisplaats. “Doordat de voorbereiding voor mijn gevoel al goed verliep, was het geen verrassing dat ik vanaf het begin een basisplaats had. Ik dacht: als ik deze lijn doortrek, moet het goed komen. Uiteindelijk had ik zelf ook wel het gevoel dat ik klaar was voor een basisplaats in het eerste elftal.”

Harroui viert zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van Sparta, in de uitwedstrijd tegen NEC (1-1).

In de eerste seizoenshelft was Harroui onbetwist basisspeler, maar kort na de winterstop kwam hij plotseling op de reservebank terecht. “Als je als jonge jongen ineens op de bank zit, ga je je achter de oren krabben. Het is de vraag hoe je ermee omgaat: laat je je kop hangen of geef je juist meer gas? Ik ben gewoon harder gaan werken. Op deze manier maak je in mentaal opzicht stappen, dat is misschien nog wel het moeilijkst. Daardoor ben ik dit seizoen niet alleen als voetballer gegroeid, maar ook als mens” Harroui knokte zich terug in de basiself en kreeg in maart de ultieme bekroning voor zijn sterke seizoen met de eerste uitnodiging voor Jong Oranje, nadat hij eerder in de jaargang nog voor Oranje Onder-20 uitkwam. “Als je weet dat je het goed doet, hoop je stiekem wel dat je wordt opgeroepen. Het is een bevestiging, dat gaf mij alleen maar meer motivatie. Ik zat eerst in de voorselectie, dus dan zie je allemaal namen en hoop je dat je erbij zit. Er stond ook bij wanneer de selectie bekend wordt gemaakt, dus dan zit je de hele dag je mail te refreshen om te kijken of je bent opgeroepen. Uiteindelijk kreeg ik dat verlossende mailtje, dan ben je echt heel blij.”

“Ik keek uit het naar het niveau bij Jong Oranje, van de medespelers en de tegenstanders. Je treft toch een aantal grote namen, jongens die al bij Ajax, PSV of Manchester United spelen. Ik heb gekeken wat ik kon verbeteren en wat er al goed ging, al had ik niet heel veel tijd nodig om me aan te passen aan het niveau”, vervolgt Harroui, die zich samen met zijn maatje Deroy Duarte bij Jong Oranje meldde. De jeugdproducten van Sparta speelden in de formatie van bondscoach Erwin van de Looi samen op het middenveld in de oefeninterland tegen Egypte (1-0 zege). “We voelen elkaar prima aan en kunnen elkaar goed vinden op het veld. Ik vind het fijn om met hem te voetballen en ik denk dat hij er andersom hetzelfde over denkt. Het was wel bijzonder om ons samen bij Jong Oranje te melden en daar samen te spelen. Fraser geeft jonge jongens de kans, dat vind ik een goede eigenschap van de trainer. Ik ken die jongens al vanuit de jeugd, dat geeft een voordeel. Als er spelers van andere clubs komen, moet je toch even aftasten wat hun kwaliteiten zijn.”

Harroui speelde dit seizoen tot dusver 38 wedstrijden, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 1 assist.

Met onder meer Duarte, Harroui en Halil Dervisoglu herbergt de huidige selectie van Sparta een aantal zelfopgeleide spelers, maar Fraser heeft in Rotterdam-West tevens de beschikking over de nodige ervaring. De speler met de meeste ervaring, is zonder twijfel Royston Drenthe. Hij blijkt binnen de selectie van Sparta een soort mentor voor zijn jonge ploeggenoten. “Drenthe vertelt over de fouten die hij in zijn carrière heeft gemaakt, maar ook over de goede dingen. Als jonge jongen ben je heel nieuwsgierig, hij heeft toch bij Real Madrid gespeeld. Dan ga je wel luisteren naar zijn levenservaring en hij hoopt dat wij er wat van kunnen leren. Natuurlijk maakt hij er af en toe een grapje over. Hij vertelt over zijn ervaringen met Guti, Cristiano Ronaldo en Karim Benzema, als je die verhalen hoort wat die jongens ervoor doen... Dan denk je: ik ben er nog lang niet, ik moet nog extra gas geven. Die lessen zijn heel waardevol, die waardering spreken we ook uit. Hij hoeft het eigenlijk niet te vertellen, maar doet het toch. In de hoop dat we er wat van leren.”

Harroui kijkt tevreden terug op zijn eerste volledige seizoen in het betaald voetbal, maar wil daar niet te lang bij stilstaan. “Ik ben nu bezig met de play-offs en als die voorbij zijn, gaat de blik op volgend seizoen. Als voetballer kan je sowieso niet al te lang stilstaan bij een moment. Je kan de ene week twee keer scoren, maar moet de week daarna gewoon weer opnieuw presteren. Als je een topspeler wil worden, moet je er zo instaan. Je moet ermee dealen, alleen de besten van de besten gaan er goed mee om en halen de top. Voetbal is niet alleen een stijgende lijn, het is pieken en dalen. Omgaan met de dalen is een kwestie van ervaring”, stelt Harroui. “Ik had een periode waarin ik mezelf heel snel ontwikkelde, dus dan gaat het opvallen bij nationale teams en Eredivisie-clubs. Persoonlijk ben ik wel toe aan een stap hogerop, ik denk dat ik het kan. Dat is de Eredivisie, in het meest ideale scenario met Sparta. Je moet gewoon je ding blijven doen, dan komt alles vanzelf.”

Naam: Abdou Harroui

Geboortedatum: 13 januari 1998

Club: Sparta Rotterdam

Positie: middenvelder

Sterke punten: inzicht, passing, techniek

