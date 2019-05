Robin van Persie hekelt tendens: ‘Is een vertrek dan de oplossing?’

Robin van Persie heeft alle vertrouwen in Ole Gunnar Solskjaer. De manager van Manchester United begon als opvolger van José Mourinho voortvarend op Old Trafford, maar de resultaten van de voorbije weken vallen tegen. De oud-spits van the Red Devils vindt dat de Noorse oefenmeester de tijd moet krijgen om de boel op de rit te krijgen.

De onlangs gestopte aanvaller spreekt van 'a perfect match'. "Manchester United gaat nu alleen door een dalletje. Vroeger was het normaal dat een manager de tijd kreeg. Nu is het zo dat als je zes duels verliest, je eruit ligt. Is dat dan de oplossing? Geef iemand de tijd, zeker als het een kind van de club is", zegt Van Persie in gesprek met de BBC over de situatie van Solskjaer.

"Het is wel geestig, want toen hij aan de klus begon, was iedereen zo positief. Ze wonnen alles en bereikten het onmogelijke door Paris Saint-Germain te verslaan (in de Champions League, red.). "Iedereen schreeuwde: geef die gast een vast contract. En sinds zijn definitieve aanstelling is het geluk een beetje weg. Maar hij heeft een driejarig contract, iedereen moet naar het groter geheel kijken."

"Zijn voorkomen en hoe hij de club vertegenwoordigt, is volgens mij de juiste manier om het te doen. Hij is positief en wil grote doelen najagen. Dat is de enige manier om vooruit te komen. Solskjaer was Manchester United en Solskjaer is Manchester United. Hij begon fantastisch, de laatste twaalf wedstrijden waren minder, oké. Maar volgend seizoen staan ze er weer en gaan ze er weer vol voor", besluit Van Persie zijn relaas.