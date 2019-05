Eredivisie op de schop: twee clubs degraderen rechtstreeks

De opzet van de Eredivisie verandert al vanaf komend seizoen. De Eredivisie CV meldt woensdag dat vanaf 2019/20 twee clubs rechtstreeks degraderen, daar waar tot en met dit seizoen alleen de nummer achttien degradeert. De nummer zestien doet mee aan de play-offs om promotie/degradatie. Dit betekent bovendien dat zowel de kampioen als de nummer twee van de Eerste Divisie rechstreeks promoveert naar de Eredivisie. Clubs die in Europees verband spelen, stromen in de bekerronde later in, terwijl de solidariteit in de verdeling van de mediagelden toeneemt.

Eind 2018 kwamen clubs op het hoogste niveau tot een akkoord over de zogenoemde veranderagenda, om de kwaliteit van de Eredivisie en het Nederalndse voetbal te verbeteren. De clubs hebben ermee ingestemd dat de veranderingen al vanaf het komende seizoen worden ingevoerd. De belangrijkste verandering is de rechtstreekse degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie voor de nummers zeventien én achttien.

Net als de kampioen van de Eerste Divisie verzekert ook de nummer twee zich van promotie naar de Eredivisie. Voor dit seizoen had dit betekent dat na NAC Breda ook De Graafschap was gedegradeerd, terwijl Sparta Rotterdam als nummer twee zou zijn gepromoveerd. “Omdat de maatregelen allemaal bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de Eredivisie en het Nederlandse voetbal heeft de commissie voorgesteld om deze eerder in te voeren dan in november 2018 besloten was. De clubs stemmen hiermee in”, reageert de Eredivisie in een verklaring.

Overzicht veranderingen Eredivisie vanaf 2019/20

• Nummer 18 en 17 van de Eredivisie degraderen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie. De nummers 1 en 2 van de Keuken Kampioen Divisie promoveren rechtstreeks. Nummer 16 van de Eredivisie neemt deel aan de promotie/degradatie play-offs. Deze maatregel draagt eraan bij dat de beste clubs in de Eredivisie spelen.

• Clubs die zich geplaatst hebben voor de groepsfase van een Europese Clubcompetitie stromen bij de laatste 32 clubs in tijdens het TOTO KNVB bekertoernooi. Deze wedstrijden worden allemaal na afronding van de groepsfase van de Champions League en de Europa League gespeeld. Deze maatregel draagt eraan bij dat clubs maximaal kunnen presteren in de Europese clubcompetities.

• Er komt meer flexibiliteit in het vaststellen van speeldagen en aanvangstijden om de arbeid/rust verhouding tussen wedstrijden voor clubs die spelen in de Champions League of Europa League te verbeteren. Ook deze maatregel draagt eraan bij dat clubs maximaal kunnen presteren in de Europese clubcompetities.

• De solidariteit in de verdeling van de mediagelden neemt met 10% toe. De ratio tussen de nummer 18 en 1 verbetert van 1 : 5,3 naar 1 : 4,8. Deze evenwichtigere verdeling draagt bij aan het sterker worden van kleinere clubs in de Eredivisie.

• Clubs die deelnemen aan de Europa League of de Champions League verdelen 5% van hun UEFA inkomsten uit de groepsfase en 3,75% uit de knock-out fase daaropvolgend onder de niet-Europese deelnemers in de Eredivisie. Deze gelden komen in eerste instantie voornamelijk terecht bij de clubs die in de Eredivisie op natuurgras spelen. Deze maatregel motiveert clubs om over te stappen op natuurgras en maakt niet-Europese deelnemers in de Eredivisie sterker.

• Er is een herenakkoord gesloten tussen de clubs die een jeugdopleiding met een internationale status hebben. Dit akkoord houdt in dat deze clubs geen jeugdspelers meer bij elkaar weghalen. Deze maatregel zorgt ervoor dat investeren in jeugdopleidingen beter loont wat bijdraagt aan de sportieve kwaliteit van de clubs in de Eredivisie.

• 15% van de solidariteitsgelden die de Eredivisie-clubs ontvangen vanuit de UEFA worden beschikbaar gesteld aan de clubs in de Keuken Kampioen Divisie. Net als in de Eredivisie zullen ook deze gelden op een wijze verdeeld worden dat ze bijdragen aan meer solidariteit in verdeling van middelen en het motiveren van investeren in jeugdopleiding.