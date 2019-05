‘Reis stapt op vliegtuig om droomtransfer naar Barcelona af te ronden’

Ludovit Reis stapt woensdagochtend op het vliegtuig naar Barcelona om zijn overstap van FC Groningen naar het Camp Nou af te ronden, zo meldt het Algemeen Dagblad. De achttienjarige middenvelder werd dinsdagavond met Groningen uitgeschakeld in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal.

Na afloop van het duel met Vitesse weigerde Reis in te gaan op meerdere vragen over zijn toekomst. De interesse van Barcelona is al langer bekend. “De clubs zijn eruit. We horen dit weekeinde of anders maandag wanneer we naar Barcelona vliegen om de transfer af te ronden”, zei zaakwaarnemer Aleksandar Bursac ruim twee weken geleden: “We willen wel dat de hoofdtrainer Ludovit zelf aan het werk ziet. Zodat hij een indruk krijgt van zijn niveau, en of hij in staat is om dat van Barcelona aan te tikken. Nog los van zijn voetballende kwaliteiten: ook wat betreft zijn mentaliteit wijst alles erop dat Ludo het heel ver kan schoppen. Hij is rustig, intelligent en staat met beide benen op de grond.”

De Telegraaf meldde dat de twee clubs een akkoord hadden bereikt over een transfersom van maximaal 7,7 miljoen euro, inclusief variabele bonussen. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen krijgt Reis om zich te laten zien aan hoofdtrainer Ernesto Valverde. Reis en zijn zaakwaarnemer Aleksandar Bursac hebben naar verluidt de toezegging gekregen dat de Nederlandse jeugdinternational in de voorbereiding mee mag op een oefentrip naar Japan, waar een mini-toernooi van hoofdsponsor Rakuten zal worden gespeeld. Tijdens het seizoen zal hij aansluiten bij Barcelona B.