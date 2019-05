‘Begeerde Michel Vlap gaat mogelijk Champions League-voetbal spelen’

Michel Vlap speelt volgend seizoen mogelijk Champions League-voetbal. Diverse Italiaanse media melden dat de aanvallende middenvelder van sc Heerenveen in de belangstelling staat van Atalanta, momenteel de nummer drie van Italië. Eerder werd de 21-jarige Vlap al gelinkt aan clubs als KRC Genk, Anderlecht en TSG Hoffenheim.

Vlap wordt al wekenlang in verband gebracht met een vertrek bij de Friese club, waar hij nog tot medio 2022 vastligt. Volgens eerdere berichten hebben meerdere buitenlandse clubs al geïnformeerd naar Vlap. Heerenveen zou de creatieveling echter niet voor een habbekrats willen laten gaan en zou minimaal vijf miljoen euro eisen.

Atalanta houdt er rekening mee dat Josip Ilicic naar Napoli verkast, waardoor de club uit Bergamo op zoek moet naar een vervanger. Vlap zou een van de kandidaten zijn om aan de slag te gaan bij Atalanta, dat momenteel strijd voor een ticket naar de Champions League. Mocht Atalanta de derde plek behouden, dan is de club volgend seizoen verzekerd van acteren in het miljardenbal.

Technisch manager Gerry Hamstra stelde eerder dat er geen vaste vraagprijs is voor Vlap, aangezien hij nog drie jaar vastligt bij Heerenveen. Vlap heeft tot op heden in totaal 65 wedstrijden voor de Friezen gespeeld, met 21 doelpunten en 9 assists als resultaat. Dit seizoen staat de teller van Vlap op 17 goals en 6 assists in 38 wedstrijden.