Hans Nijland in tranen: ‘Het is nu best wel een leeg gevoel'

FC Groningen werd dinsdagavond uitgeschakeld in de play-offs om Europees voetbal. Na de 2-1 thuiszege op Vitesse, ging de ploeg van trainer Danny Buijs in Arnhem met 3-1 onderuit. Zodoende zit het seizoen voor Groningen erop en trekt Nijland de deur achter zich dicht. Hij vertrekt als algemeen directeur en dat laat hem niet onberoerd, zo merkte RTV Noord op.

Nijland was 23 jaar directeur van Groningen en had gehoopt afscheid te nemen met kwalificatie voor Europees voetbal. Nadat Vitesse te sterk bleek, kwam bij Nijland het besef dat zijn tijd erop zat en kon hij de tranen niet bedwingen. “Het is klaar, zo simpel is het. Je wist dat die 2-1 een hele gevaarlijke uitslag was. We scoren hier dan nog tegen en dat kansje in blessuretijd van Gladon... Dan is het nu best wel een leeg gevoel dat dit echt het einde is.”

Door een doelpunt van Martin Ödegaard en twee van Tim Matavz plaatste Vitesse zich voor de finale van de play-offs. Nijland zal de komende dagen gebruiken om zijn tijd bij Groningen af te sluiten. “Zij waren vandaag een maatje te groot voor ons, zo eerlijk moet je zijn. Maar maak je geen zorgen hoor. We pakken het gewoon weer op. Nog tot het eind van deze maand en dan zit het er echt op voor mij”, aldus Nijland, die het stokje overgeeft aan Wouter Gudde.