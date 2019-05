De Ligt: ‘Ik weet zeker dat ik vroeger hetzelfde had gedaan als Ronaldo'

Matthijs de Ligt heeft met de landstitel en de TOTO KNVB Beker twee prijzen gewonnen dit seizoen. De verdediger van Ajax was ook dicht bij de winst van de Champions League, maar in de halve finale bleek Tottenham Hotspur net te sterk. De negentienjarige stopper is blij dat hij al op een hoog niveau kan acteren, maar stelt dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering.

“Ik ben veel rustiger geworden in het veld”, zegt de aanvoerder van Ajax in gesprek met Voetbal International over zijn ontwikkeling. “Vroeger was het veel meer dat ik er volle bak invloog. Acht van de tien keer ging het dan goed, maar ook twee keer fout. Nu lees ik wedstrijdsituaties beter en zorgen mijn inschattingen ervoor dat ik stabieler ben.”

De Ligt noemt twee voorbeelden, zoals een moment in het uitduel met Juventus vlak na rust. “Een lange bal op Cristiano Ronaldo. Hij sprong erin om te koppen, en ik weet zeker dat ik vroeger hetzelfde had gedaan. Dat duel moest en zou ik zijn aangegaan. Nu had ik de situatie om hem en mij heen al gezien en wachtte ik, zodat hij de bal doorkopte, en ik hem vervolgens kon opvangen. Dat zijn kleine dingetjes, waarin ik merk dat ik meer ervaring krijg.”

Ook wijst De Ligt naar de goal van Bulgarije, 'in dat inmiddels bekende uitduel waarin ik mijn Oranje-debuut maakte'. “Die bal die over me heenvloog, dat had met jeugdigheid te maken. Ik weet zeker dat ik een dergelijke spelsituatie nu veel beter zou inschatten”, aldus De Ligt, die verbeterpunten ziet. “Tactisch kan ik nog groeien, maar dat geldt eigenlijk voor alles. Sneller worden, explosiever, nog meer scoren, nog beter in de passing, noem maar op.”