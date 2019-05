‘Meerdere spelers staan open voor zomerse rentree bij Feyenoord’

Feyenoord is nog altijd op zoek naar een nieuwe technische directeur en volgens het Algemeen Dagblad verwacht de club die eerdaags aan te stellen. De nieuwe technische man moet een selectie gaan samenstellen met een beperkt budget. Alleen de verkoop van Steven Berghuis zou een flink bedrag op kunnen leveren. In de zoektocht naar nieuwe spelers kan de club wellicht aankloppen bij een aantal ex-Feyenoorders, want de krant schrijft woensdag dat een vier spelers ervoor open staan om komende zomer terug te keren in De Kuip.

Jaap Stam hoopt komende zomer een aantal nieuwe gezichten te mogen verwelkomen in Rotterdam-Zuid. De nummer drie van het afgelopen seizoen heeft er een handje van om oudgedienden terug te halen, zo bleek in het recente verleden met spelers als Karim El Ahmadi, Dirk Kuyt, Robin van Persie en Jordy Clasie. Volgens het dagblad kan er bij Feyenoord sprake kunnen zijn van een heuse reünie. Daryl Janmaat gaf afgelopen weekend in een interview met het dagblad aan dat hij niet onwelwillend tegenover een terugkeer in De Kuip staat. Zijn contract bij Watford loopt echter door tot de zomer van volgend jaar, waardoor normaliter een transfersom op tafel moet komen.

Eljero Elia werd in 2017 kampioen met Feyenoord en maakte nadien de overstap naar het Turkse Basaksehir. ‘Maar in zijn hoofd zat altijd een terugkeer naar Nederland. Met zijn club werd hij dit seizoen tweede in de Turkse Süper Lig. Elia zou wel openstaan voor een rentree in de Eredivisie’, schrijft de krant. Benadrukt wordt dat Rotterdammers met Sam Larsson al een linksbuiten hebben, maar dat de komst van Elia Feyenoord een ‘duw in de rug kan geven qua uitstraling’.

Een andere optie voor Feyenoord is Leroy Fer. Hij staat naar verluidt te popelen om zijn comeback te maken in De Kuip. De 29-jarige middenvelder kan transfervrij vertrekken bij Swansea City. Hij zal echter wel salaris moeten inleveren wanneer hij tekent bij Feyenoord. Doordat Robin van Persie is gestopt met voetballen komt er in de voorhoede een optie vrij. Vincent Janssen wordt genoemd als kandidaat. Sinds zijn transfer naar Tottenham Hotspur komt de Oranje-international amper aan spelen toe. Omdat the Spurs hem alleen willen verkopen lijkt Janssen geen optie. Echter, wellicht is er tegen het einde van de transferperiode een huurconstructie te bedenken.