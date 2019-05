FK Krasnodar is Ajax en Feyenoord voor en nadert deal met PEC Zwolle

Younes Namli verblijft momenteel in Rusland en lijkt op weg naar FK Krasnodar, zo meldt Voetbal International dinsdagavond. Voor de aanvallende middenvelder ligt een driejarig contract klaar bij de club aan de rivier Koeban. Namens zijn managementbureau Forza Sports Group bevestigt Revien Kanhai dat er gesprekken gaande zijn.

"We zijn in gesprek. Maar dat zijn we met meerdere clubs. Het zou echter een prachtige stap zijn voor Younes", vertelt Kanhai. Hij noemt Krasnodar 'echt een grote club' en wijst op de huidige klassering in de Russische Premjer-Liga. Met nog een wedstrijd te gaan is Krasnodar minstens verzekerd van de derde plek, wat plaatsing voor de derde kwalificatieronde van de Champions League tot gevolg heeft.

Krasnodar kan nummer twee Lokomotiv Moskou nog voorbij en zou zich dan rechtstreeks plaatsen voor de groepsfase. "Dit zou een goed niveau zijn voor Younes om zich te kunnen laten zien. Maar eerst moet alles kloppen. Met name ook voor Younes", benadrukt Kanhai. Volgens Voetbal International hield zowel Ajax als Feyenoord de linkspoot ook nauwlettend in de gaten, maar lijkt Krasnodar aan het langste eind te trekken.

PEC Zwolle zal een transfersom overhouden aan het vertrek van de 24-jarige Deen. De betrokken partijen willen echter niet kwijt hoeveel geld er gemoeid is met de transfer. Namli kwam in de zomer van 2017 transfervrij over van sc Heerenveen en was vorig seizoen in 33 duels goed voor 4 doelpunten en 7 assists. PEC lijkt niet alleen Namli kwijt te raken: er is ook serieuze interesse voor Kingsley Ehizibue.