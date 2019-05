PSG en Manchester United grijpen mis in Santiago Bernabéu: ‘Ik blijf hier’

Raphaël Varane maakte, net als Real Madrid, niet het beste seizoen uit zijn loopbaan door en de wereldkampioen werd de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een vertrek uit het Santiago Bernabéu. De centrale verdediger heeft dinsdagavond in gesprek met Marca echter een einde gemaakt aan alle speculatie: “Ik blijf hier voor volgend seizoen.”

Paris Saint-Germain en Manchester United hebben volgens het doorgaans goed geïnformeerde L’Équipe in de afgelopen tijd met het kamp-Varane gesproken, maar de twee grootmachten konden de Fransman niet overhalen om afscheid te nemen van de Koninklijke. De 26-jarige Varane is al sinds 2011 actief in Madrid en groeide in de afgelopen jaren uit tot een belangrijke speler.

In dienst van Real won hij onder meer twee landstitels, een Copa del Rey en viermaal de Champions League. Het afgelopen seizoen verliep echter teleurstellend met een derde plek in LaLiga en een vroege uitschakeling in het miljardenbal door toedoen van Ajax. Met Éder Militão komt er bovendien aankomende zomer een extra concurrent voor Varane binnen, maar hij lijkt de voor vijftig miljoen euro van FC Porto overgenomen Braziliaan dus niet te vrezen.

De stopper gaat ervan uit Real na de zomer een beter seizoen door zal gaan maken dan in de net afgelopen voetbaljaargang het geval was: “Ik weet zeker dat we de emoties van dit seizoen nog een keer mee zullen maken. We hebben ervoor gevochten en we hebben het geprobeerd. Het klopt dat we niet iets specifieks aan kunnen wijzen als oorzaak, maar we misten op moeilijke momenten wel die vonk. Het voetbal bestaat uit verschillende cycli en vorig seizoen was ik niet op mijn best, maar we zullen de beste Varane weer zien. We moeten evolueren en Zinédine Zidane is duidelijk. We moeten herbouwen en die cyclus veranderen”, voegt hij toe tegenover Marca