FC Utrecht wint ruim van Heracles en wacht op uitslag in Arnhem

FC Utrecht heeft zich dinsdagavond zonder al te veel problemen geplaatst voor de finale van de play-offs om een Europees ticket. Nadat de ploeg van trainer Dick Advocaat zondag al met 0-2 te sterk was voor Heracles Almelo, werd er in eigen huis met 3-0 gewonnen van de Twentenaren. FC Utrecht mag zich zodoende op gaan maken voor een tweeluik met FC Groningen of Vitesse. De Groningers en Arnhemmers maken later op de avond in het GelreDome uit wie eveneens de finale van de play-offs zal halen nadat de Trots van het Noorden de eerste wedstrijd met 2-1 wist te winnen.

De eerste noemenswaardige gebeurtenissen in de Galgenwaard vonden plaats na een minuut of twintig spelen, toen Riechedly Bazoer met een enkelblessure naar de kant moest en Heracles bijna scoorde in de tijd dat de thuisploeg met tien man speelde. Een slechte terugspeelbal van Rico Strieder werd opgepikt door Adrián Dalmau, die echter te slordig was in de afwerking. Met Jean-Christophe Bahebeck als vervanger van Bazoer binnen de lijnen kreeg ook FC Utrecht een goede kans via Othman Boussaid, maar zijn inzet werd uiteindelijk geblokt door een tegenstander. In de fase daarop golfde het spel tijdens een korte opleving op en neer en Janis Blaswich moest alles uit de kast trekken om een eigen doelpunt van Tim Breukers te voorkomen.

Aan de overkant liet ook David Jensen zich gelden door een poging van Brandley Kuwas uit de kruising te tikken, terwijl hij eveneens een antwoord had op een niet al te gevaarlijke poging van Dalmau. Advocaat besloot daarop in de rust zijn tweede wissel van de wedstrijd toe te passen door Boussaid te vervangen door Lukas Görtler. Met de Duitser binnen de lijnen grepen de Domstedelingen dik tien minuten na de onderbreking een beslissende voorsprong toen Cyriel Dessers in de zestien werd neergelegd door Dario van den Buijs.

Arbiter Allard Lindhout wees daarop gedecideerd naar de stip waarna Simon Gustafson zijn vierde strafschop tegen Heracles van het seizoen binnenschoot. FC Utrecht leek zich daarna vooral bezig te gaan houden met het verdedigen van de voorsprong, maar sloeg in de slotfase toch nog tweemaal toe. De bal belandde met nog tien minuten op de klok na een snelle uitbraak via Mark van der Maarel en de hak van Gustafson bij invaller Bahebeck en voor de Fransman was het een klein kunstje om de 2-0 binnen te schuiven. In de blessuretijd schoot hij ook zijn tweede goal van de avond achter Blaswich.