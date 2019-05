‘Benfica hoopt Cillessen los te weken door spelers in ruil aan te bieden’

Benfica geeft niet op in de strijd om de handtekening van Jasper Cillessen. Sport plaatst echter een kanttekening en meldt dinsdag dat een eventueel bod op de doelman van Barcelona in geen geval boven de twintig miljoen euro zal uitkomen. De international van Oranje moet in het Camp Nou Marc-André ter Stegen voor zich dulden en staat daardoor open voor een nieuwe uitdaging elders, met Benfica als een van de voornaamste kandidaten om hem over te nemen.

Het Spaanse medium weet ook te melden dat Benfica wisselgeld wil inzetten bij het aantrekken van Cillessen. De achttienjarige verdediger Tomás Tavares zou in dat geval de omgekeerde weg bewandelen en zijn loopbaan voortzetten in Barcelona. Record komt met een andere lezing en schrijft dat niet Tavares maar middenvelder Florentino Luís en aanvaller Jota door de Portugese topclub worden ingezet als ruilmiddel. Dit alles bovenop een transferbedrag van 8,5 miljoen euro voor de komst van de Nederlandse sluitpost.

Cillessen tekende in 2016 een vijfjarig contract met Barcelona, maar hij lijkt de 26-voudig kampioen van Spanje al na drie jaar te verlaten. De voormalig doelman van Ajax zag de meeste duels in LaLiga en de Champions League vanaf de bank en wordt doorgaans alleen ingezet bij wedstrijden in het bekertoernooi. Ondanks het gebrek aan speeltijd behoort een fraai afscheid zeker tot de mogelijkheden. Barcelona staat zaterdag in de finale van de Copa del Rey tegenover Valencia en de kans is groot dat Cillessen het doel van de Catalanen verdedigt.