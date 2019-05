25-voudig Oranje-international denkt aan transfer: ‘Ik houd alle opties open’

Jeffrey Bruma heeft zijn laatste wedstrijd voor Schalke 04 gespeeld. De verdediger kreeg dinsdag van technisch directeur Jochen Schneider te horen dat hij wordt teruggestuurd naar VfL Wolfsburg, waar zijn contract nog twee jaar doorloopt. Bruma kwam bij die Königsblauen tot negen competitiewedstrijden en stond in de achtste finale van de Champions League tweemaal tegenover Manchester City.

“Ik was graag bij Schalke gebleven, dat was voor mij wel het beste geweest”, laat de voormalig PSV’er dinsdag optekenen door Kicker. “Nu overheerst vooral teleurstelling, maar zo gaan die dingen nu eenmaal in de voetbalwereld. Het was desondanks heel bijzonder om voor Schalke uit te komen. Het was door de strijd tegen degradatie echt een achtbaan van emoties.”

In Wolfsburg krijgt Bruma te maken met de onlangs aangestelde Oliver Glasner, een Oostenrijkse trainer die LASK Linz enige jaren onder zijn hoede had en voor zijn eerste klus in de Bundesliga staat. De terugkeer wordt door de centrale verdediger in Duitse dienst echter met scepsis bekeken, ondanks de komst van een nieuwe trainer. “Ik denk dat mijn toekomst bij Wolfsburg er niet heel goed uitziet, dus houd ik alle opties open.”

Bruma kijkt ook over de grenzen naar een mogelijke nieuwe werkgever. Hij wil vooral respect en waardering voelen en uiteraard voldoende speelminuten maken, zo blijkt uit het gesprek met het Duitse voetbalblad. Mocht een eventuele transfer mislukken, dan meldt de 25-voudig international van Oranje zich op 30 juni gewoon in Wolfsburg voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. “Dan kijken we hoe de zaken ervoor staan. Er kan natuurlijk nog een hoop gebeuren en een passende oplossing zou natuurlijk ideaal zijn.”