Drenthe haalt herinneringen op: ‘Zijn kelder was omgebouwd tot nachtclub’

Royston Drenthe stond in totaal vijf seizoenen onder contract bij Real Madrid, maar een doorslaand succes werd het avontuur in de Spaanse hoofdstad op sportief gebied nooit. Desondanks kijkt de inmiddels 32-jarige verdediger annex middenvelder van Sparta met veel genoegen terug op de Madrileense episode van zijn loopbaan, zo blijkt uit een interview met FourFourTwo. “Robinho had zijn kelder in een nachtclub veranderd.”

Er was destijds ook interesse van Barcelona. “Maar zodra ik hoorde van de belangstelling van Real Madrid besloot ik om daar heen te gaan”, zo stelt de voormalig speler van de Koninklijke. “Ik was als kind al gefascineerd door die club. Daar wilde ik maar wat graag deel van uitmaken. Ik werd enorm goed ontvangen en met name Guti ontfermde zich over mij in de beginperiode. Ook met Robinho had ik een goede band en soms ging ik met hem mee naar huis. Zijn kelder was omgebouwd tot nachtclub.”

“We hadden een heel goed elftal met onder meer Ruud van Nistelrooij, Guti en Raul. Jongere spelers zoals Gonzalo Higuaín en ikzelf konden zich aan hen optrekken”, herinnert Drenthe zich de eerste maanden van zijn verblijf in Madrid in 2007. De komst van José Mourinho drie jaar later luidde zijn vertrek in, ondanks de beloftes van de Portugese trainer. “Ik zou speeltijd krijgen, maar uiteindelijk zei Jorge Valdano (destijds technisch directeur van Real Madrid, red.) dat het beter was dat ik verhuurd zou worden. En dat gebeurde dus ook.”

Hércules haalde Drenthe op huurbasis binnen, maar kwam de financiële verplichtingen niet na. De voormalig Feyenoorder ging samen met zijn ploeggenoten in staking om zo de club te dwingen de achterstallige salarissen over te maken. “Mourinho kon de actie niet zo waarderen en zei dat zoiets bij Real Madrid niet getolereerd zou worden. Dat hoorde ik echter pas na afloop van het seizoen. Ik zou het op prijs hebben gesteld als mij dat eerder ter ore was gekomen.”

Voor Drenthe kwam in 2012 een einde aan de Spaanse droom, al was het heel moeilijk om het Santiago Bernabéu achter te laten. “Er was voldoende interesse van andere clubs, maar Madrid was echt mijn thuis geworden, waardoor afscheid nemen mij zwaar viel.” Drenthe zwierf daarna door Europa en diende onder meer Everton, Sheffield Wednesday en Kayseri Erciyesspor. Sinds vorig jaar verdedigt hij de kleuren van Sparta Rotterdam.