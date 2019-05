Perez: ‘Ik vind hem wel een verrijking, want hij heeft er een andere kijk op’

Mark van Bommel eindigde in zijn eerste seizoen als trainer van PSV als tweede in de Eredivisie, op drie punten van kampioen Ajax. Kenneth Perez is bij het programma Natafelen van FOX Sports te spreken over de prestaties van de oefenmeester, maar plaats wel een kritische noot. De analist signaleert dat er een verschil was tussen de eerste en tweede seizoenshelft van PSV.

“Het voetbal van PSV viel toch ook af en toe tegen na de winterstop? Van Bommel heeft het prima gedaan in zijn eerste jaar. Maar de ontwikkeling van het elftal na de winterstop is zeer negatief, in het spel en het puntverlies. Het was logischer geweest als de tweede seizoenshelft de eerste was geweest, qua spel”, aldus Perez, die aanhaalt dat het spel van PSV onder Phillip Cocu ‘een beetje saai’ werd genoemd. “Dit was eigenlijk de omgekeerde wereld, vond ik.”

“Meestal zie je een team groeien, met automatismen en dat was in de tweede seizoenshelft minder”, vervolgt de Deense oud-middenvelder. PSV ging lang aan kop in de Eredivisie, maar zag Ajax in de laatste wedstrijden van het seizoen alsnog de landstitel grijpen. Kees Jansma haalt de column van Ronald Waterreus in de Limburger aan, waarin de oud-doelman schreef dat Van Bommel steeds meer op de ‘door hem verfoeide’ Louis van Gaal gaat lijken.

“Dat was wel grappig, ja”, reageert Perez op de column van Waterreus. “Ik vind Van Bommel wel een verrijking, want hij heeft er een andere kijk op. Ik denk dat het binnen de organisatie ook wel vermoeiend is, maar hij is wel iemand met een ander geluid dan de meeste trainers. Hij vindt dat hij gefaald heeft, omdat hij geen kampioen geworden is. Tenminste, dat zegt hij. Ik weet niet of hij dat echt vindt.”