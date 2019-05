Vitesse-talent weigerde City en Arsenal: ‘Ik heb er geen spijt van gehad’

Thomas Buitink beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht van Vitesse en zijn basisdebuut tegen ADO Den Haag in maart mag met recht een succesverhaal worden genoemd. De achttienjarige aanvaller maakte in die wedstrijd drie doelpunten en werd door voetbalcommentator Arno Vermeulen omschreven als een ‘koele kikker’.

“Het ziet er allemaal koel uit”, erkent Buitink, goed voor zeven doelpunten in zeventien competitiewedstrijden voor Vitesse na de winterstop, dinsdag in gesprek met de NOS. “En voor het doel ben ik dat ook wel. Het is eigenlijk onbeschrijfelijk hoe dit seizoen gelopen is en hoeveel kansen ik krijg van de trainer. Hartstikke mooi.”

De jeugdige aanvaller deelt daarmee een compliment uit aan Leonid Slutsky, de trainer die hem zoveel vertrouwen geeft in de aanvalslinie van de Arnhemmers. “Normaal krijg ik altijd vragen over Martin Ödegaard”, begint de Russische coach met een kwinkslag, om vervolgens met een serieus antwoord te komen. “Hij heeft veel progressie geboekt. Hoewel hij zeker geen exceptioneel talent is. Hij is een harde werker en verdient het om in de basis te staan. Ik ben erg tevreden over hem.”

Buitink weerstond op dertienjarige leeftijd de verlokkingen van onder meer Arsenal en Manchester City en koos voor een langer verblijf in Arnhem. “Ik was nog zo jong”, aldus het product van de Vitesse-opleiding. “Als je dan al alles achter je laat wat je net hebt opgebouwd... Het was al heel snel duidelijk dat ik dat niet ging doen. En ik heb er geen spijt van gehad.”

Het is nog maar de vraag of Buitink de tweede ontmoeting met FC Groningen in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal kan meemaken. Hij miste de laatste training van Vitesse voorafgaand aan het duel van dinsdagavond vanwege een blessure. Geen zorgen echter bij de aanvaller, die niet al teveel waarde hecht aan de 2-1 nederlaag van afgelopen zaterdag. “Dat uitdoelpunt is heel belangrijk voor ons. Nu heb je aan 1-0 al genoeg om door te gaan. En we hebben dit seizoen thuis maar één keer verloren, thuis tegen Ajax (0-4 red.). Wij hebben er het volste vertrouwen in.”