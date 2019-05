Van Hooijdonk: ‘Spreekkoren die hij naar zijn hoofd krijgt, verstaat hij niet'

Ryan Babel staat voor een overstap naar van Fulham naar Galatasaray en dat is gezien zijn verleden bij Besiktas een pikante overgang. Pierre van Hooijdonk, zelf namens Fenerbahçe enige jaren actief in het Turkse voetbal, praat met het Algemeen Dagblad over de op handen zijnde transfer van de Oranje-international. “De spreekkoren die hij naar zijn hoofd krijgt, verstaat hij waarschijnlijk toch niet. Dat scheelt.”

Babel veroverde met Besiktas de landstitel in 2017, terwijl zijn aanstaande werkgever uit Istanbul afgelopen zondag het kampioenschap in de wacht sleepte dankzij een 2-1 overwinning op Medipol Bahaksehir. “Besiktas is een serieuze titelkandidaat en dus een directe concurrent van Galatasaray. Die rivaliteit is groot, dat ligt daar wel gevoelig”, weet de oud-aanvaller van Fenerbahçe uit eigen ervaring.

In tegenstelling tot de Eredivisie is het in Turkije zeer gebruikelijk dat spelers regelmatig van topclub wisselen. “In Nederland zie je de laatste tien jaar nauwelijks verschuivingen in de driehoek Ajax, PSV, Feyenoord. Maar in Turkije is dat wel gebruikelijker”, vervolgt Van Hooijdonk zijn relaas. “Spelers als Gökhan Gonül en Jeremain Lens zijn bijvoorbeeld van Fenerbahçe naar Besiktas gegaan. Het is niet heel zeldzaam dat zoiets daar gebeurt.”

Babel is inmiddels gepokt en gemazeld in de voetballerij en Van Hooijdonk denkt dan ook niet dat de vleugelaanvaller wakker zal liggen van de vijandige houding van de Besiktas-aanhang. “Toen ik er speelde, kreeg ik niet alles mee wat er werd gezongen. Als iemand je uitscheldt in Turkije, kun je aan zijn mimiek zien dat het niet positief is. Maar je verstaat hem toch niet. Dat is anders als je in Engeland speelt.”

Van degradant Fulham naar een topclub uit de Turkse competitie. Een sportief gezien goede keuze, zo oordeelt de oud-aanvaller van Feyenoord en het Nederlands elftal. “Galatasaray is kampioen, speelt Champions League en voetbalt in een serieuze competitie. Dat niveau tikken wij in Nederland niet aan. Het is heel bijzonder hoe zijn carrière verloopt. Je ziet niet vaak dat spelers uit de zandbak (Babel speelde bij Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten, red.) terugkomen op niveau. Maar volgens mij is hij nog vrij fit. Als hij bij Galatasaray veel gaat spelen, blijft hij ook nog wel even bij Oranje.”