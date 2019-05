Chelsea voorkomt transfervrij vertrek: ‘Hij is van grote waarde geweest’

Olivier Giroud mag zich ook volgend seizoen speler van Chelsea noemen, ondanks de recente geruchten over een terugkeer richting Frankrijk. De 32-jarige aanvaller, die het op Stamford Bridge meestal moet hebben van invalbeurten, verlengde dinsdag zijn aflopende contract met de Europa League-finalist en speelt met de nieuwe verbintenis tot medio 2020 in het shirt van the Blues.

“Ik ben erg gelukkig met de contractverlenging. Ik wilde dolgraag nog een jaar bij Chelsea blijven. Ik heb me altijd onderdeel gevoeld van de Chelsea-familie, al sinds het prille begin hier. Hopelijk kunnen we samen nog meer prijzen veroveren”, zo stelt Giroud in een eerste reactie op de voortzetting van de samenwerking met de nummer drie in de Premier League van afgelopen seizoen.

Ook directeur Marina Granovskaia is content met de nieuwe overeenkomst voor Giroud, zo blijkt uit haar reactie op de clubsite. “Olivier is ook volgend seizoen in dienst van Chelsea en daar zijn we erg blij mee. Hij heeft in de voorbije achttien maanden vaak geduld moeten betrachten, maar is desondanks van grote waarde geweest voor het team. Naast zijn tien doelpunten in de Europa League is ook zijn onbaatzuchtige spel van onschatbare waarde. We hopen dan ook dat hij na de FA Cup van vorig jaar ook de Europa League aan zijn palmares kan toevoegen.”

Giroud maakte zich anderhalf jaar geleden zorgen over zijn plaats in de WK-selectie van Frankrijk en koos daardoor voor de overstap van Arsenal naar Chelsea, al is speeltijd ook in West-Londen geen vanzelfsprekendheid. De teller staat na 62 optredens op 17 doelpunten, waaronder dus 10 doelpunten in de Europa League-wedstrijden van deze voetbaljaargang.