Le Parisien onthult reden van shockerende speech van Kylian Mbappé

Kylian Mbappé werd afgelopen zondag uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Ligue 1, maar daar had na afloop niemand het meer over. Vooral de opmerkelijke speech van de aanvaller van Paris Saint-Germain bleef hangen. Uit de dankrede viel op te merken dat Mbappé niet erg gelukkig is in Parijs en graag bij een club wil spelen waar zijn inbreng op waarde wordt geschat. “Ik zou graag meer verantwoordelijkheid willen krijgen. Dat kan bij PSG, maar zeker ook ergens anders.”, zo liet hij optekenen in de Franse media. Le Parisien weet dinsdag te melden wat de oorzaak is van deze speech.

De doorgaans goed geïnformeerde Franse krant weet dinsdag te melden dat de werkrelatie tussen de Franse aanvaller en trainer Thomas Tuchel een deuk opliep door het rotatiesysteem van laatstgenoemde. De Duitse oefenmeester maakte in de competitieduels met Racing Strasbourg en FC Nantes geen gebruik van Mbappé, tot ergernis van de international van Frankrijk, die hardop droomde van het winnen van de Gouden Schoen. De prestigieuze ereprijs ging uiteindelijk voor de vijfde keer naar Lionel Messi. Doorgaans is de relatie tussen speler en trainer erg goed, al wordt dat niet benadrukt door de Franse krant.

De opzienbarende speech van Mbappé voedt wel de geruchten dat het met enige regelmaat onrustig is in de kleedkamer van PSG. Neymar, die andere grootverdiener in het Parc des Princes, sprak zich onlangs uit over de scheve verhoudingen binnen de selectie van de Franse kampioen. De Braziliaanse aanvaller had naar eigen zeggen veel moeite met het gebrek aan respect van de jongere garde richting de ervaren krachten en vond ook dat Tuchel een betere behandeling verdiende.

Dit is wellicht goed nieuws voor Real Madrid, daar de Koninklijke meerdere keren in verband is gebracht met Mbappé. De Fransman stond al eerder op het lijstje van de Madrilenen, maar koos in 2017 voor de ambities en het megasalaris van PSG. Toenmalig trainer Unai Emery had destijds een belangrijk aandeel in de komst van de door AS Monaco opgeleide aanvaller. “Hij had zijn zinnen gezet op een transfer naar Real, dat was duidelijk in de gesprekken die ik had met hem en zijn vader. Barcelona had ook belangstelling, maar uiteindelijk koos hij voor PSG, mede doordat wij zeiden dat het belangrijk was voor het Franse voetbal dat hij in eigen land actief bleef”, laat de huidige manager van Arsenal zich uit in de Engelse media. PSG zou nu volgens L'Équipe een bedrag van 280 miljoen euro voor Mbappé vragen, al liet de club maandagavond in een stellig statement weten dat de aanvaller niet zal vertrekken.