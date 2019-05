Arsenal laat Mkhitaryan buiten selectie voor EL-finale door spanningen

Henrikh Mkhitaryan moet de finale van de Europa League aan zich voorbij laten gaan. Arsenal meldt dinsdag dat de Armeense aanvaller niet is opgenomen in de definitieve selectie van manager Unai Emery. De eindstrijd tegen Chelsea vindt plaats op 29 mei in Azerbeidzjan en door de zeer slechte verhoudingen tussen dat land en Armenië is het volgens the Gunners onverantwoord om Mkhitaryan af te laten reizen naar hoofdstad Baku.

De finalist uit Londen komt dinsdag met een officieel statement via de officiële kanalen. “We hebben alle opties verkend, maar zijn na intensieve gesprekken met hem en zijn familie tot de conclusie gekomen dat het beter is dat Micki niet meegaat met de selectie. We hebben onze zorgen kenbaar gemaakt bij de UEFA. Hij is erg belangrijk geweest in de weg richting de finale en het is dan ook erg spijtig voor het elftal dat hij de finale moet missen.”

“Het is niet te verteren dat een speler door de huidige situatie aldaar een Europese finale niet kan spelen. Zulke wedstrijden komen namelijk niet vaak voor in de gemiddelde loopbaan van een speler. Micki blijft echter betrokken bij de selectie totdat we aankomend weekeinde richting Baku vertrekken”, zo luidt de verklaring vanuit het Emirates Stadium.

"We zijn tot deze moeilijke beslissing gekomen nadat alle opties zijn overwogen. Dergelijke wedstrijden komen niet vaak voor en het besluit om niet te gaan doet dan ook erg veel pijn. Ik zal ondanks alles mijn teamgenoten steunen. Laten we hopen dat Arsenal de Europa League-beker mee terugneemt naar Londen”, aldus Mkhitaryan in een post op zijn Instagram-account.

Arsenal speelde in de groepsfase ook al in Baku, tegen FK Qarabag, en ook toen ontbrak Mkhitaryan in de wedstrijdselectie van Emery vanwege de politieke spanningen tussen beide landen. De vleugelaanvaller maakte de Europa League-finale van twee jaar geleden wél mee. Hij was in de finale van 2017 verantwoordelijk voor het tweede doelpunt van Manchester United tegen Ajax. The Mancunians wonnen uiteindelijk met 0-2.