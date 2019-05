VVV heeft ‘waardige opvolger van Mlapa’ binnen: ‘Hij was eerder al in beeld’

VVV-Venlo heeft zich versterkt met Elia Soriano, zo maakt de Limburgse club via de officiële kanalen bekend. De Duits-Italiaanse spits wordt transfervrij overgenomen van het Poolse Korona Kielce en tekent in Venlo een eenjarig contract, met een optie voor nog een seizoen. Na Richard Neudecker is Soriano de tweede aanwinst van VVV voor volgend seizoen.

De 29-jarige Soriano werd geboren in Darmstadt en zette bij de lokale club zijn eerste stappen in het profvoetbal. Via Darmstadt, VfR Aalen, het tweede team van Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC, Stuttgarter Kickers en Würzburger Kickers kwam Soriano twee jaar geleden in Polen terecht. Afgelopen seizoen kwam hij in dienst van Korona Kielce tot 14 doelpunten en 2 assists op het hoogste niveau van het Poolse voetbal.

Zijn contract in Polen liep af, waardoor hij transfervrij naar VVV verkast. “Elia is een waardig opvolger voor Peniel Mlapa. Hij is trouwens eerder al in beeld geweest bij VVV”, laat Stan Valckx, manager voetbal, weten op de website van VVV. Mlapa was dit seizoen gehuurd van Dynamo Dresden en keert terug naar Duitsland. Soriano, wiens broer Roberto acht interlands voor Italië speelde en momenteel uitkomt voor Bologna, toont zich tevens content met de overstap naar Nederland.

“De vorige keer dat we contact hadden, kwam het uiteindelijk niet rond. Ik ben blij dat het dit keer wel gelukt is. Verder ben ik behoorlijk snel, sterk in de één-tegen-één en ik ben tweebenig. Nee, dat is niet aangeboren, maar het resultaat van jarenlang oefenen, samen met mijn broer”, vertelt Soriano over zichzelf. Na Neudecker, die werd overgenomen van FC St. Pauli, is de spits de tweede zomerse aanwinst van VVV.