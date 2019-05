‘De eerste training bij Ajax was lastig, ik lachte gewoon maar’

Danilo Pereira heeft het momenteel goed naar zijn zin bij Ajax. De twintigjarige aanvaller was afgelopen seizoen een gewaardeerde kracht onder Michael Reiziger bij Jong Ajax en vond negentien keer het net in de Keuken Kampioen Divisie. De Braziliaan erkent dat hij vlak na zijn overstap in 2017 van Santos naar Ajax moest wennen aan de taal en cultuur.

“De eerste training was lastig, want ik sprak geen Engels. Ik kon mezelf niet eens voorstellen. Ik lachte gewoon maar om een goede indruk te maken. Vanaf het begin hebben ze me goed opgevangen, ook omdat ik goed mijn best deed”, zegt de aanvaller in gesprek met het Braziliaanse ESPN. De spits heeft zijn draai inmiddels gevonden in Nederland.

“Ik kreeg twee keer per dag Engels les, samen met David Neres. Dat maakte het makkelijker. Nu spreek ik een beetje Nederlands, maar het blijft lastig.” Danilo blijft ambitieus en wil doorbreken bij Ajax 1 én in Europa. “Ik heb al veel geleerd bij Ajax, maar ik moet mezelf blijven ontwikkelen. Ik wil naam maken bij de club en in Europa.”

“Iedere keer drukken de trainers me op het hart: wees voorbereid, ieder moment. Jouw tijd komt eraan. Blijf hard werken en je zal een grote toekomst hebben. Wij geloven in jou. Dat geeft me extra motivatie. Het is ook geweldig om met spelers te trainen die schitterden in de Champions League. Ze gaan goed met mij om. David Neres helpt me ook enorm. Hij zag dat ik het in het begin moeilijk had en bracht mij steun.”