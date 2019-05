Vitesse is niet meer zo enthousiast als drie jaar geleden en hakt knoop door

Jong Vitesse speelt volgend seizoen niet meer in de Tweede Divisie, zo melden de Arnhemmers dinsdagochtend via de officiële kanalen. De club heeft besloten om zich met het beloftenteam terug te trekken uit de voetbalpiramide. Vanaf seizoen 2019/20 gaat Jong Vitesse weer onderdeel uitmaken van de landelijke reservecompetitie.

“De rol van Jong Vitesse kent een opleidend karakter en is ondersteunend aan het eerste elftal. We zijn drie seizoenen geleden zeer enthousiast ingestapt in de voetbalpiramide, maar in de loop der jaren zijn de dispensatieregels en regels omtrent promotie en degradatie veranderd”, zo laat technisch directeur Mo Allach weten op de clubsite.

“Daardoor is het minder aantrekkelijk geworden om deel te nemen aan de voetbalpiramide en wordt het steeds lastiger om spelers van het eerste elftal speeltijd te bieden bij Jong Vitesse. Ook speelt het financiële aspect mee. We zitten in een fase waarin we als club financieel beter in balans moeten komen”, aldus de sportbestuurder.

“Het hebben van een beloftenteam in de voetbalpiramide brengt aanzienlijk meer kosten met zich mee. Komend seizoen gaan we ons voorbereiden op de eventuele totstandkoming van een Onder 21-competitie en gaan we met Jong Vitesse voor een optimale participatie in de landelijke reservecompetitie”, zo besluit Allach op de site van Vitesse.