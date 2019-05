‘Klopp rende naar me toe en begon recht in mijn gezicht te schreeuwen’

Mario Götze is blij dat hij in zijn beginjaren van zijn profcarrière onder Jürgen Klopp heeft mogen werken. De aanvaller werkte bij Borussia Dortmund jarenlang samen met de Duitse oefenmeester en prijst diens kwaliteiten en persoonlijkheid. "Hij was mijn eerste trainer en was de enige die in mij geloofde", memoreert Götze bij The Players' Tribune.

"Hij is zo authentiek en zegt wat hij wil. Maar ik denk dat de meeste mensen vooral de versie zien van Klopp die aan de zijlijn staat. Er is ook een erg serieuze kant. Toen ik zeventien of achttien jaar was, gaf ik een keer niet alles op een training. Dan kon hij heel intimiderend zijn. Hij rende dan naar mij toe en begon recht in mijn gezicht te schreeuwen."

"Ik kan het niet perfect vanuit het Duits vertalen, maar jullie weten wel hoe hij kan praten, tandenknarsend: 'Je moet meer passie tonen en alles geven! F*ck! Come on!' Na de training kon hij dan weer helemaal normaal zijn. Hij neemt je dan apart en zegt: 'Mario, hoe gaat het met je? Laten we het over het leven hebben. Wat gebeurt er allemaal?'"

Götze vertelt dat Klopp van nature erg grappig is. "Ik zal nooit vergeten dat ik hem tegenkwam in Düsseldorf. Hij ging naar een specialist voor een haartransplantatie. Het werd groot nieuws in Duitsland, maar hij ging er luchtig mee om. Toen hij vertrok, knipoogde hij en zei: 'Mario, wees gerust. Ik zal het telefoonnummer bewaren.'"

"Ik zei: 'Hoe bedoel je?' Klopp zei: 'Het nummer van de dokter. Ik zal het bewaren. Voor over een paar jaar, als jij het nodig hebt.' Toen vervolgde hij zijn weg met een lach op zijn gezicht. De meeste mensen zouden zich schamen of niets zeggen, maar het maakte hem niets uit. Hij is erg grappig en heeft zo'n positieve invloed op iedereen om hem heen", aldus Götze.