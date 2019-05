Heracles als springplank: ‘Allemaal een mooie stap naar het buitenland’

Heracles Almelo heeft de afgelopen jaren diverse spelers afgeleverd die de stap naar het buitenland hebben gemaakt. Voormalig voorzitter Jan Smit is onder de indruk van de manier waarop er gewerkt wordt bij zijn oude club. Hij stond tusen 1998 en 2017 aan het roer in Almelo en ziet dat Heracles de stijgende lijn sinds zijn vertrek heeft weten door te trekken.

Heracles is nog in de race om Europees voetbal. “Als je de prestaties afzet tegen de begrotingen, dan heeft Heracles het weer voortreffelijk gedaan. Heracles heeft de twaalfde begroting in de Eredivisie, maar is zevende geworden. Ik denk dat er geen club is die kan zeggen dat hij vijf plekken boven zijn financiële positie is geëindigd”, reageert Smit in De Telegraaf. “Sowieso ben ik heel trots op hoe het bij de club is gegaan de afgelopen twee jaar. Er wordt nog steeds verstandig beleid gevoerd. Je mag best weten dat er bij de KNVB met tevredenheid wordt gekeken naar een stabiele club als Heracles.”

Peter Bosz was trainer bij Heracles en is nu coach van Bayer Leverkusen, terwijl spitsen als Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) en Bas Dost (Sporting Portugal) een verleden hebben bij Heracles. “Maar er zijn veel meer spelers die vanuit Heracles de afgelopen jaren een mooie stap vooruit hebben gemaakt”, reageert technisch directeur Tim Gilissen. “Jongens als Robin Gosens, Jamiro Monteiro, Oussama Tannane en Samuel Armenteros hebben vanuit Heracles allemaal een mooie stap naar het buitenland gemaakt.”

Smit deelt op zijn beurt een compliment uit aan de scouting van Heracles. “Ik vind het bijzonder knap dat ze een spits als Adrian Dalmau hebben gevonden, een onbekende speler die uitkwam op het derde niveau in Spanje”, aldus Smit over Dalmau, die met negentien doelpunten gedeeld Eredivisie-topscorer van Heracles aller tijden is. Alleen Armenteros slaagde er in het seizoen 2016/17 in om zo vaak te scoren zoals de Spanjaard.