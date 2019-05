‘Hij was de belangrijkste kandidaat om Erik ten Hag op te volgen bij Ajax’

Erik ten Hag zit momenteel stevig in het zadel bij Ajax, maar in de beginperiode in Amsterdam had de trainer het zwaar te verduren. Begin dit seizoen hield de leiding van Ajax zelfs rekening met het scenario dat Ten Hag vervangen moest worden, zo weet Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf vertelt dat Ajax het idee had om Peter Bosz terug te halen.

Bosz was in het seizoen 2016/17 de trainer van Ajax en bereikte met de club de finale van de Europa League. Mede vanwege onenigheid met de leiding over de invulling van de technische staf vertrok Bosz naar Borussia Dortmund, waar hij na een paar maanden op straat werd gezet. De oefenmeester bleef in de gedachten van de directie van Ajax rondspoken.

"Ik heb gehoord dat Bosz de belangrijkste kandidaat was om hem op te volgen, als Ten Hag het niet had gered in het najaar”, zegt Driessen bij Veronica Inside. “Toen zat Bosz ook zonder club.” Wanneer aan tafel wordt gesproken over een mogelijk dienstverband van Bosz bij Oranje stelt Driessen tevens dat de trainer al eens in beeld is geweest om het Nederlands elftal te leiden.

Tafelgenoot Johan Derksen zou Bosz een geschikte opvolger vinden van Ronald Koeman, de huidige bondscoach van Oranje. “Bosz was ook een man die perfect bij Ajax paste. Er zijn weinig trainers die hun voetbalverhaal zo goed en duidelijk kunnen verwoorden als Bosz. Ik heb niks met Peter Bosz, maar ik vind het vakmatig echt een vakman”, aldus Derksen over de huidige trainer van Bayer Leverkusen.