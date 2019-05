Dirk Kuyt uit zorgen over ‘schatkist’ en plaatst vraagtekens bij beleid

Dirk Kuyt is blij dat Oranje Onder-17 in Dublin wederom Europees kampioen is geworden. De talenten van bondscoach Peter van der Veen bleken zondag te sterk voor Italië (4-2) en prolongeerden zodoende de EK-titel. De oud-aanvaller van onder meer Feyenoord en Liverpool stelt dat de titelwinst iets zegt over de opleiding in Nederland.

Kuyt omschrijft de kwaliteit van de opleiding als 'de schakist' van het Nederlandse voetbal. “De creativiteit die we hebben bij het opleiden en het succes dat we daarmee boeken, vormt uiteindelijk de toekomst van ons voetbal. Ik vind het echt geweldig om te zien wat deze jonge lichting nu weer laat zien”, schrijft Kuyt in zijn column voor De Telegraaf.

De voormalig Oranje-international, tegenwoordig trainer van Feyenoord Onder-19, stelt dat de eindzege geen incident is. Kuyt maakt zich echter ook zorgen. “Als ik zie wat er bij de allerjongste jeugd allemaal is gebeurd, zoals het kleiner maken van veldjes met 6 tegen 6 et cetera, dan vraag ik me sterk af of we daar wel goed aan hebben gedaan.”

“Weet je hoe Onder-17, dat nu Europees kampioen is, werd opgeleid? Allemaal op de manier waarop we het altijd deden. Niet op die hele kleine veldjes. Deze jongens hebben allemaal ook geleerd om diepte te herkennen en vanuit voetbalsituaties ruimtes te creëren. Ik snap wel dat jongetjes van zeven jaar niet direct op een groot veld 11 tegen 11 kunnen voetballen, maar ze moeten zoals we dat voorheen deden wel zo snel mogelijk naar die situatie.”