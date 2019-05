'PSV wil risico's voorkomen en stuurt Van Zoest met Lozano naar Mexico'

PSV heeft medisch manager Wart van Zoest met Hirving Lozano meegestuurd naar Mexico. Laatstgenoemde is door bondscoach Gerardo Martino opgenomen in de selectie voor de Gold Cup, maar kampt al weken met een knieblessure. Volgens het Eindhovens Dagblad bewaakt de clubarts de belangen van zowel Lozano als PSV. De nummer twee van het afgelopen seizoen wil voorkomen dat er onnodige risico's worden genomen met Lozano.

Lozano raakte het afgelopen seizoen geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Willem II en kon de laatste wedstrijden niet meer in actie komen. Desondanks werd hij toch opgeroepen voor de nationale ploeg, want de doktoren van het Mexicaanse team willen met eigen ogen de klachten van Lozano beoordelen. 'Indien mogelijk willen ze Lozano bij het nationale team laten revalideren, speelklaar krijgen en misschien nog wedstrijdminuten laten maken bij Mexico, maar dat lijkt vanuit PSV-perspectief niet realistisch', schrijft het regionale dagblad.

PSV denkt dat de Gold Cup (start op 16 juni) te vroeg komt voor Lozano en acht het niet verstandig om hem in actie te laten komen. Eerder kreeg hij vanuit de medische staf van PSV te horen dat het maximaal twaalf weken zal duren voordat hij volledig hersteld is. De Mexicaanse aanvaller wil naar verluidt het liefst in Eindhoven herstellen. Chucky staat open voor een zomerse transfer en wil komende zomer fit aansluiten bij zijn eventuele nieuwe werkgever. Napoli is al geruime tijd de club waarmee Lozano het vaakst in verband wordt gebracht.