Huiveringwekkende beelden: arbiter in Bolivia zakt in elkaar en overlijdt

Bolivia is opgeschrikt door het overlijden van scheidsrechter Victor Hugo Hurtado. De 31-jarige arbiter had vrijdagavond (Nederlandse tijd) de leiding over de competitiewedstrijd tussen Always Ready en Oriente Petrolero. In de 47ste minuut zakte hij na een hartaanval in elkaar op het veld en onderweg naar het ziekenhuis werd hij opnieuw getroffen door een hartaanval, die Hurtado fataal werd.

Op wedstrijdbeelden is te zien dat de scheidsrechter plots naar het gras gaat. Spelers van beide clubs rennen in zijn richting en vragen om medische hulp. Hurtado werd naar het ziekenhuis vervoerd, maar kreeg onderweg opnieuw een hartaanval, zo verklaart clubarts Eric Kosziner. De president van Bolivia, Evo Morales, condoleert de familie, vrienden en collega's van Hurtado in een statement op Twitter. "De Boliviaanse voetbalwereld rouwt."

De wedstrijd werd gespeeld in het Municipal Stadion van Always Ready. Het stond 0-0 toen Hurtado in elkaar zakte. De ernst van zijn toestand was vermoedelijk niet meteen duidelijk, want de wedstrijd werd met een andere wedstrijdleiding afgemaakt. Always Ready won uiteindelijk met 5-0.