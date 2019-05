Perez: ‘Als PSV veertig miljoen van Ajax krijgt, dan is PSV de grote winnaar’

De zomerse transfermarkt opent op 11 juni de deuren in Nederland en vermoedelijk wordt Steven Bergwijn een van de meest besproken spelers. De buitenspeler van PSV staat in de belangstelling van Ajax en zou zelf wel oren hebben naar een transfer. Volgens Kenneth Perez moet PSV niet bij ieder bedrag de boot afhouden.

"Als PSV veertig miljoen van Ajax krijgt, dan is PSV de grote winnaar", stelt de analist maandagavond bij FOX Sports. "Buitenlandse clubs zullen niet gauw dertig miljoen euro voor hem betalen. Dat betalen ze voor iemand als Memphis Depay, na een absoluut topseizoen." Tafelgast Sjoerd Mossou zou een transfer echter 'zoveel mogelijk proberen te voorkomen', als hij het voor het zeggen had in het Philips Stadion. "Je geeft anders een heel slecht signaal af richting je eigen achterban. Je zegt eigenlijk: 'Ajax is de partij met het grote geld, dus kom ze maar halen en bouw het monopolie maar uit.' Dat moet je als PSV nooit willen."

Perez vraagt zich af hoe Ajax zal omgaan met de veranderingen die deze zomer plaatsvinden. Hij wijst naar het vertrek van 'een aantal bepalende spelers', onder wie Frenkie de Jong en vermoedelijk Matthijs de Ligt. "Je moet nog maar zien of dat zo makkelijk op te vangen is. Ja, ze hebben heel veel geld, dus ze vissen in een heel andere vijver dan PSV of Feyenoord. Maar er gaat een trainer weg (assistent Alfred Schreuder, red.) en de technische staf is vrij onervaren. Christian Poulsen begint net en Michael Reiziger komt erbij. Ook dat is een verandering."

"Je moet nog maar afwachten of het zo’n vaart zal lopen", concludeert Perez dan ook. Overigens wil PSV absoluut niet meewerken aan een vertrek van Bergwijn: nadat de eerste verhalen over de interesse uit Amsterdam opdoken, liet een clubwoordvoerder aan Voetbal International weten dat Ajax zich niet had gemeld. "Wij hebben niets gehoord van Ajax of de zaakwaarnemer hierover. Een transfer naar Ajax is voor ons onbespreekbaar."