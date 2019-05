Kenneth Perez oordeelt hard: ‘Ze vertonen tekenen van een subtopper’

Kenneth Perez denkt dat Feyenoord dit seizoen naar zijn kunnen heeft gepresteerd. De Rotterdammers eindigden als derde in de Eredivisie en dat is volgens Perez een logische eindklassering, als naar het spelersmateriaal wordt gekeken. "Feyenoord voelt zich een topclub, en is dat misschien ook wel. Maar ze hebben geen topselectie", vertelt de analist maandagavond bij FOX Sports.

Perez beaamt dat Feyenoord 'een grote club' is, maar denkt dat de buitenwereld te veel verlangt van de ploeg. "De pijn zit in het feit dat de verwachtingen niet reëel zijn. Je wordt met deze selectie incidenteel kampioen, zoals twee jaar geleden", geeft de oud-middenvelder aan. "Iedereen wil daar altijd horen dat ze meedoen tot de laatste dag. De realiteit is dat je twintig punten achterstaat op Ajax en PSV."

Het verval was dit seizoen groot bij Feyenoord, dat in topwedstrijden meermaals aan het langste eind trok maar faalde tegen de mindere goden. "Daarom is de derde plek misschien wel het hoogst haalbare. Ze vertonen tekenen van een subtopper die zich helemaal kan opladen voor een wedstrijd tegen een topploeg en de week daarop zomaar thuis kan verliezen van Fortuna Sittard."

"Feyenoord is een grote club waar altijd wat gebeurt, maar dat soort tekenen willen de supporters daar niet zien", weet Perez, die betwijfelt of Leroy Fer de spelersgroep van een gewenste impuls kan voorzien. De oud-Feyenoorder is transfervrij, nadat Swansea City afgelopen week besloot zijn contract niet te verlengen. "Je moet kijken naar het blessureverleden van een speler en hij is onwijs vaak geblesseerd geweest."