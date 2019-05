‘Transfervrije Babel staat voor pikante terugkeer in Turkse Süper Lig’

Ryan Babel staat op het punt om terug te keren naar Turkije, zo weten Voetbal International en het Algemeen Dagblad te melden. De 32-jarige aanvaller is transfervrij na zijn vertrek bij Fulham en lijkt nu op korte termijn een driejarig contract te gaan ondertekenen bij Galatasaray. Babel speelde in de Süper Lig eerder voor Besiktas.

De 56-voudig international van Oranje liet Besiktas een halfjaar geleden achter zich voor Fulham, waarmee hij dit seizoen uit de Premier League degradeerde. Babel was namens the Cottagers in zestien wedstrijden goed voor vijf doelpunten en vier assists. In april liet de aanvaller in gesprek met Engelse media weten dat er de nodige belangstelling was. "Mijn zaakwaarnemer heeft enkele telefoontjes ontvangen. Ik zit nu in een fase waar ik de juiste beslissing moet nemen.”

“Als het meezit, kan ik volgend jaar met Oranje het EK spelen als we ons weten te kwalificeren. Er zijn daardoor veel factoren die meespelen om de juiste beslissing te nemen”, sprak Babel. De afgelopen tijd werd er in Turkije al gespeculeerd over een terugkeer van de aanvaller, die in de belangstelling van Fenerbahçe en Galatasaray stond. Laatstgenoemde club, die zich zondag tot kampioen van Turkije kroonde, lijkt nu dus met Babel aan de haal te gaan.

Galatasaray zou de negende club worden in de loopbaan van Babel, na Ajax, Liverpool, TSG 1899 Hoffenheim, Kasimpasa, Al-Ain, Deportivo La Coruña, Besiktas en Fulham. In dienst van Besiktas kwam Babel in twee jaar tot 89 wedstrijden, waarin hij goed was voor 29 doelpunten en 12 assists. Volgens de berichten gaat de aanvaller zijn handtekening zetten onder een driejarig contract in Istanbul, dat hem op jaarbasis 2,5 miljoen euro gaat opleveren.