Driessen onthult: ‘Van Bommel staat op de lijst met Wenger en Pochettino’

In de Duitse media werd de naam van Mark van Bommel de afgelopen tijd meer dan eens genoemd bij Bayern München. Der Rekordmeister zou van plan zijn om na dit seizoen niet verder te gaan met de huidige trainer Niko Kovac. Valentijn Driessen, journalist van De Telegraaf, onthult in Veronica Inside dat Van Bommel inderdaad op het lijstje bij Bayern staat.

“Wat ik begrepen heb, staat hij op een lijst van drie. Met Arsène Wenger en Mauricio Pochettino, daar weet hij zelf ook van. Volgens mij is hij best bereid om te luisteren. Ik kan me niet voorstellen dat hij als eerste gevraagd gaat worden”, vertelt Driessen. Kovac is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van Bayern en kroonde zich met de club tot kampioen van Duitsland. Komend weekeinde kan Bayern beslag leggen op de dubbel, als er in de finale van de DFB Pokal wordt afgerekend met RB Leipzig.

“Ze hadden natuurlijk Kovac, die had wat gewonnen met Eintracht Frankfurt. Een jonge trainer, die nog niet zoveel bewezen had. Hij had moeite met jongens als Arjen Robben en Franck Ribéry, dat gaat zijn einde inluiden bij Bayern”, zegt de journalist van De Telegraaf. Hij denkt om die reden dat Wenger de beste kandidaat is voor de eventuele vacature bij Bayern.

Van Bommel heeft net zijn eerste seizoen bij PSV achter de rug, waarin de Eindhovenaren als tweede eindigden in de Eredivisie. “Ik zou als Bayern nooit van mijn leven een jongen nemen die één jaar PSV getraind heeft”, voegt René van der Gijp toe. Ook Johan Derksen is van mening dat Van Bommel nog even bij PSV zou moeten blijven. “Van Bommel moet dat zichzelf niet aandoen. Hij moet eerst wat vlieguren maken.”