‘Ajax met bod van zestien miljoen belangrijkste gegadigde in Argentinië'

Cristian Pavón staat nog altijd in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax, zo weet het Argentijnse medium Doble Amarilla te melden. Boca Juniors heeft besloten dat de 23-jarige aanvaller komende zomer verkocht moet worden. Zijn zaakwaarnemer Fernando Hidalgo heeft de opdracht gekregen om een overstap naar Europa te realiseren en Ajax is naar verluidt de meest serieuze gegadigde om Pavón binnen te halen.

Toen Pavón vorig jaar tot de WK-selectie van Argentinië behoorde, vroeg Boca Juniors een bedrag van vijftig miljoen euro voor de aanvaller. Na een betrekkelijk teleurstellend seizoen is de vraagprijs van de Argentijnse topclub behoorlijk gekelderd. Ajax zou in Buenos Aires een bod van dertien miljoen hebben uitgebracht op Pavón. Door bonussen zou dit bedrag nog kunnen oplopen tot zestien miljoen.

Boca Juniors zou een dergelijk bedrag willen ontvangen voor Pavón, wiens contract nog loopt tot medio 2022. Na twee sterke seizoenen, die resulteerden in een plaats in de WK-selectie van Argentinië, heeft de aanvaller een teleurstellend jaar achter de rug. In deze jaargang was Pavón in negentien wedstrijden goed voor vier doelpunten en drie assists, wat mede te maken heeft met twee verschillende spierblessures.

Bij Boca Juniors, dat afgelopen seizoen als derde eindigde in de Argentijnse Primera Divisón, heeft men niet het idee dat Pavón nog de weg omhoog zal vinden. Om die reden is men nu bereid om afscheid te nemen van de elfvoudig Argentijns international, die in een eerder stadium werd gelinkt aan onder meer Arsenal, Barcelona, AS Monaco en Zenit Sint-Petersburg. In april wist De Telegraaf te melden dat Henk Veldmate namens Ajax al ‘aftastende gesprekken’ zou hebben gevoerd met de entourage van Pavón.