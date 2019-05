‘Die fan stuurde de club een brief met iets van: ‘Is jullie scouting blind?’’

Go Ahead Eagles eindigde het reguliere seizoen op basis van doelsaldo op een vijfde plek, maar de Deventenaren mochten wel hetzelfde puntentotaal noteren als nummer drie Jong PSV en nummer vier FC Den Bosch. Tegen laatstgenoemde club strijdt Go Ahead in de Keuken Kampioen Play-Offs bovendien om promotie naar het hoogste niveau en voor Maarten Pouwels betekent dat een nieuw hoofdstuk in zijn avontuur op de Nederlandse velden. De twintigjarige spits kwam vorig seizoen nog uit voor de amateurs van SV Dalfsen, maar is inmiddels een fulltime prof met uitzicht op minuten in de Eredivisie.

Door Robin Bruggeman

De boomlange aanvaller uit Overijssel heeft zich in de afgelopen jaren ontpopt tot een ware goalgetter, maar hij stond niet zo heel lang geleden nog in het centrum van de verdediging bij de club waar hij op jonge leeftijd voor het eerst zijn voetbalschoenen aantrok: “Tot en met het eerste jaar in de A1 was ik nog verdediger. Ik had in die periode een trainer die vond dat ik echt een verdediger was. Ik zat toen altijd bij mijn vrienden in het team en ik vond dat er te weinig gescoord werd. Ik liep dus elke keer te zeuren van ‘zet mij nou maar spits’ of ‘zet me in de aanval’ en op een gegeven moment deed hij dat”, blikt hij terug in gesprek met Voetbalzone. Die nieuwe positie bleek wel bij Pouwels te passen en in zijn eerste jaar als senior stroomden de aanbiedingen van grotere amateurclubs binnen.

Via de eveneens in Dalfsen woonachtige Gertjan Verbeek, destijds de hoofdtrainer van FC Twente, volgde bovendien ruim een jaar geleden een stageperiode in Enschede: “Hij zei dat ik mee kon trainen en dan zouden we kijken hoe het ging. Toen heb ik een paar keer meegedaan en op een gegeven moment kwam ook Go Ahead Eagles langs, die werden wel concreet. Verbeek was toen ook al ontslagen.” De club waarvoor Pouwels begin dit seizoen tegen Jong FC Utrecht met een doelpunt zijn profdebuut maakte, kwam echter niet zomaar bij de twee meter lange goaltjesdief uit: “Dat is eigenlijk ooit gegaan via een brief van een supporter van Dalfsen die ook supporter van Go Ahead was. Hij heeft toen een keer een brief naar de club gestuurd met iets van ‘Is jullie scouting blind?’, of wat dan ook. Via hem is het eigenlijk gaan lopen. Toen zijn ze een keer komen kijken en mocht ik op stage komen”, glimlacht hij.

Pouwels maakte in zijn eerste wedstrijd in het betaald voetbal een doelpunt tegen Jong FC Utrecht.

Voor Pouwels werd deze stageperiode een succes en Go Ahead bood hem in eerste instantie een amateurcontract aan. Na zijn eerste drie wedstrijden, waarin hij doel trof tegen de Utrechtse beloften en MVV Maastricht, werd deze verbintenis echter al omgezet in een professionele verbintenis die nog doorloopt tot medio volgend jaar: “Ze delen natuurlijk niet meteen voor de grap een profcontract uit. Ik schoot er toen twee goals in en ik kon op dat moment nog gaan en staan waar ik wilde. Daarna wilden ze me wel vastleggen”, gaat hij verder. Pouwels kwam na die stormachtige entree in wat rustiger vaarwater terecht en moest tot maart, tegen opnieuw MVV, wachten op zijn derde doelpunt in de hoofdmacht. In de tussentijd speelde hij wel zijn wedstrijden namens Jong Go Ahead en bij de beloften liet hij met zes doelpunten in negen wedstrijden zien toch echt over een neusje voor de goal te beschikken: “Ik ging aan het begin als een speer omhoog, op een gegeven moment moest het wel iets minder gaan en dat is ook gebeurd”, zegt hij nu bijna een seizoen later over zijn eerste wedstrijden in het geelrood.

“Ik heb daarna ook wel iets minder minuten gemaakt, maar uiteindelijk moet je gewoon mentaal sterk zijn. Dan wordt het iets meer een mentaal spelletje dan dat het echt voetbaltechnisch is. De mensen gaan natuurlijk ook veel van je verwachten en dat wordt dan soms ook moeilijk om waar te maken. Maar ik vind wel dat ik telkens weer beter word en dat ik beter aan het voetballen ben, dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb het hele jaar ook best wel constant gespeeld.” Naast zijn eigen spel, kan Pouwels ook trots zijn op de prestaties van Go Ahead dit seizoen: “Als je ziet dat we vorig jaar zeventiende zijn geworden en we nu gewoon in de top vijf zijn geëindigd, dan vind ik wel dat je gewoon kan spreken van een goed jaar. In de eerste helft van het seizoen hebben we ook echt goed voetbal laten zien. Dat is in de tweede helft misschien wel iets minder geworden.”

De statistieken van Pouwels in zijn eerste seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

De overstap van de amateurs naar Go Ahead was voor de jonge aanvalsleider om meerdere redenen een bijzondere. Zijn opa Gerrit Borghuis verdedigde decennia geleden namelijk eveneens de kleuren van de Deventenaren en stond in 1963 zelfs in de basis tijdens de allereerste Eredivisie-wedstrijd die de club speelde. Naast Borghuis is ook zaakwaarnemer René Eijkelkamp een klankbord voor Pouwels. De inmiddels 55-jarige oud-spits maakte bijna veertig jaar geleden zelf de overstap van Dalfsen naar Go Ahead en speelde daarna nog voor FC Groningen, KV Mechelen, Club Brugge, PSV en Schalke 04: “Ik ben wel close met René, hij speelde ook bij Dalfsen en ik ken hem al lang. Hij is prof geweest en we praten veel over dingen die ik kan verbeteren. En ook over de dingen die ik goed doe. Mensen vergelijken ons ook wel qua speelstijl, dat komt ook omdat we bijna even lang zijn.”

Pouwels heeft dit seizoen, met de tips van zijn opa en zijn voorganger Eijkelkamp op zak, hard aan zijn ontwikkeling gewerkt en weet ook op welke gebieden het nog beter kan: “Voor een lange speler ben ik best snel en goals maken is ook een kwaliteit. Ik moet echter nog wel werken aan mijn bezetting voor de goal, dat ik niet te vroeg of te laat ben. En ook een paar slimmigheidjes, zoals een man achter me houden.” Die volgende stappen kan hij volgend seizoen mogelijk in de Eredivisie zetten als Go Ahead erin slaagt om af te rekenen met Den Bosch. De eerste wedstrijd van het tweeluik met de Brabanders eindigde zondag in Deventer in een 2-2 gelijkspel en de beslissing valt woensdagavond in De Vliert. Ook in de Keuken Kampioen Divisie denkt de aanvaller echter nog genoeg te kunnen leren: “Voor mij is het op dit moment dat ik gewoon op moet staan en elke dag beter moet worden. En dan zal ik zien waar ik beland.”