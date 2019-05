Neymar skipt ceremonie van Kylian Mbappé voor feest met Rihanna

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Kylian Mbappé schreef zondagavond geschiedenis. De twintigjarige aanvaller van Paris Saint-Germain werd de jongste speler ooit die werd verkozen tot Speler van het Jaar in Frankrijk. Met zijn dankwoord zorgde Mbappé vervolgens voor opschudding in Frankrijk, want hij hintte naar een mogelijk vertrek bij PSG. Neymar kreeg het allemaal niet mee: hij gaf een feestje met Rihanna de voorkeur.