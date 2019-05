Nederland en Frankrijk domineren UEFA Onder-17 Team van het Toernooi

Oranje Onder-17 prolongeerde afgelopen zondag de Europese titel dankzij een 4-2 zege op de leeftijdsgenoten van Italië in de finale. De UEFA maakte een dag later de balans op van het jeugd-EK en formeerde een Team van het Toernooi. In het sterrenensemble prijken de namen van maar liefst vier Nederlandse jeugdinternationals.

Calvin Raatsie (Ajax) wordt door de Europese voetbalbond aangemerkt als de beste keeper van het EK in Ierland. In de verdediging is een plaatsje ingeruimd voor Liverpool-speler Ki-Jana Hoever en de bij Hoffenheim actieve Melayro Bogarde. Het duo krijgt in het scoutingsrapport van de UEFA een ruime voldoende voor hun spel in de wedstrijden van Oranje.

Ajacied Sontje Hansen, verantwoordelijk voor het openingsdoelpunt van de eindstrijd tegen de Italianen, is op het middenveld geposteerd. De Europese voetbalbond schrijft op de website dat Ajax-talent Brian Brobbey net buiten de boot valt in de voorhoede.

UEFA Team van het Toernooi: Calvin Raatsie (Nederland, Ajax); Ki-Jana Hoever (Nederland, Liverpool), Lorenzo Pirola (Italië, Internazionale), Melayro Bogarde (Nederland, TSG Hoffenheim), Timothée Pembele (Frankrijk, Paris Saint-Germain); Simone Panada (Italië, Atalanta), Lucien Agoumé (Frankrijk, Sochaux), Adil Aouchiche (Frankrijk, Paris Saint-Germain), Enzo Millot (Frankrijk, AS Monaco), Sontje Hansen (Nederland, Ajax); Sebastiano Esposito (Italië, Internazionale).