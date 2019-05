Leroy Sané kan terugkeren naar Bundesliga

Adil Rami is niet op weg naar de Major League Soccer. De ervaren verdediger van Olympique Marseille ziet de overstap naar Noord-Amerika niet zitten. (Diverse Franse media)

Manchester United aast op Nathan Collins van Stoke City. De grootmacht maakt werk van de komst van de jonge verdediger na een tip van ex-speler Darren Fletcher, die bij the Potters actief was. (Daily Mail)

De aanvaller mag van Josep Guardiola vertrekken bij Manchester City en is voor een redelijk bedrag op te halen bij de Engelse kampioen.