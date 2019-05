Wie is Ajax-aanwinst Lisandro Martínez, de ‘betere versie van Tagliafico'?

Na Razvan Marin, Kjell Scherpen en Kik Pierie is maandag de vierde zomerse aanwinst van Ajax in Amsterdam gearriveerd. Alleen de medische keuring weerhoudt Lisandro Martínez nog van een vierjarig contract bij de kersvers kampioen van Nederland. Wie is de 21-jarige verdediger, die te boek staat als een ‘betere en slimmere versie van Nicolás Tagliafico’?

Martínez had slechts twee seizoenen nodig om zijn naam te vestigen in Argentinië. Hij werd geboren in Gualeguay, gelegen ten oosten van Rosario, en zette bij de lokale clubs Club Urquiza en Club Libertad zijn eerste stappen in het voetbal, alvorens hij in de jeugdopleiding van Newell’s Old Boys terechtkwam. “Ik kon me niet voorstellen dat ik zo'n kans zou krijgen, omdat ik niet had gepland om Gualeguay te verlaten. Het was een prachtige kans, dus ik twijfelde niet. Het heeft me veel gekost, omdat ik verwijderd was van vrienden en familie. Maar ik was gefocust op mijn doel, omdat ik dit wilde bereiken en ik ben erin geslaagd om me aan te passen”, zei Martínez in een interview met El Diá de Gualeguay. De verdediger doorliep de jeugdopleiding van Newell’s Old Boys en maakte voor die club op 27 juni 2017 op negentienjarige leeftijd zijn debuut in het betaald voetbal, toen hij negentig minuten in het veld stond in de met 0-2 verloren thuiswedstrijd tegen Godoy Cruz.

Op dat moment was Martínez al jeugdinternational, daar hij met Argentinië Onder-20 in 2017 deelnam aan de Copa América. Ondanks dat hij te boek stond als groot talent, liet Newell’s Old Boys hem twee jaar geleden op huurbasis vertrekken naar Defensa y Justicia. Helemaal toevallig was het niet dat de club uit Florencio Varela, een buitenwijk van Buenos Aires, bij Martínez uitkwam. Defensa y Justicia werd op dat moment getraind door Juan Pablo Vojvoda, die daarvoor het tweede team van Newell’s Old Boys onder zijn hoede had. In zijn eerste seizoen bij Defensa y Justicia was Martínez direct basisspeler, waardoor hij totaal 21 competitiewedstrijden speelde. Halcón eindigde in die jaargang verrassend als negende, terwijl Newell’s Old Boys zichzelf juist onderin de Primera División terugvond. Defensa y Justicia nam Martínez na dat seizoen voor een bescheiden bedrag van 725.000 euro definitief over van het financieel geplaagde Newell’s Old Boys, al behield die club wel een deel van de transferrechten.

Afgelopen seizoen vestigde Martínez definitief zijn naam in het Argentijnse voetbal. Defensa y Justicia schreef geschiedenis met de tweede plaats in de Primera División achter kampioen Racing Club, wat de beste prestatie in de clubhistorie is. Martínez speelde in alle 25 competitiewedstrijden mee, in het gros als centrumverdediger. De Ajax-aanwinst kan ook als linksback uit de voeten, maar speelde het grootste deel van zijn wedstrijden in dienst van Defensa y Justicia in het hart van de defensie. In maart werd Martínez beloond voor zijn ijzersterke seizoen met de eerste oproep voor de nationale ploeg van Argentinië, voor wie hij in de met 3-1 verloren oefeninterland tegen Venezuela zijn debuut maakte. In gesprek met Varela al Día vertelde Martínez over de eerste ontmoeting met Lionel Messi.

“Het was een prachtige ervaring. Hij is een goed persoon en geeft altijd het uiterste voor het Argentijnse team. Messi geeft je het voel dat hij gewoon een speler is, ondanks dat hij de beste ter wereld is. Hij is heel bescheiden, een positieve leider en ik heb ervan genoten om met deze spelers te trainen. Ik had het genoegen om mijn debuut te maken terwijl hij op het veld stond, daar ben ik heel gelukkig mee”, zei Martínez. Door Argentijnse media werd hij bestempeld als een van de meest veelbelovende spelers van de Primera División en het mag geen verrassing heten dat zijn naam de afgelopen maanden meer dan eens in verband werd gebracht met een stap hogerop. In Argentinië hield men er lang rekening mee dat Martínez naar River Plate zou verkassen. In april liet de enkelvoudig Argentijns international nog weten dat hij geen haast had met een beslissing over zijn toekomst, dat hij zich op zijn plek voelde bij Defensa y Justicia en dat hij nog niet met River Plate had gesproken. “Ik zie de geruchten als compliment. Als iets concreet is, gaan we praten en dan zien we wel wat het beste is voor mijn carrière.”

De cijfers van Martínez in dienst van Defensa y Justicia.

Na het seizoen was er ook interesse vanuit Europa en Mexico, maar klaarblijkelijk was Ajax het meest slagvaardig. De Amsterdammers tellen naar verluidt een bedrag van zeven miljoen euro neer en een deel van dit bedrag zal nog naar Newell’s Old Boys gaan. De Argentijnse journalist Peter Coates schreef op Golazo Argentina dat hij Martínez bij Ajax vindt passen. “Hij is technisch superieur, comfortabel aan de bal en heeft een hele goede pass, eigenschappen waarmee hij perfect bij Ajax past. Ondanks dat hij betrekkelijk klein is, is Martínez verrassend goed in de lucht. Zijn inzicht en kwaliteiten aan de bal zijn goed en met zijn snelheid en passing heeft hij het vermogen om als centrumverdediger, linksback of middenvelder te spelen”, aldus Coates. Journalist Duncan Edwards is in gesprek met Goal dezelfde mening toegedaan. “Zijn sterke punten zijn zijn onberispelijke timing als het aankomt op het inzetten van een tackle en zijn kwaliteiten in balbezit. Bij Defensa y Justicia is hij meestal de eerste speler die in balbezit komt in de achterhoede. Het is een ploeg die net als Ajax graag vanuit balbezit wil spelen, dus dat past zeker bij zijn talenten. Hij is ook veelzijdig, zo speelde hij dit jaar als centrale verdediger en linksback.”

Grads Frühler, scout in Zuid-Amerika, liet tegenover De Telegraaf weten dat Martínez een ‘betere en slimmere versie van Tagliafico is’. “Nico werd weleens vergeleken met Maxwell, maar daar deed je Maxwell mee tekort. Hij was een stilist pur sang, Tagliafico meer een bijter. Maar Martinez heeft wel veel weg van Maxwell”, aldus Frühler. De vraag is voor welke positie Ajax Martínez naar Amsterdam haalt. Argentijnse media bestempelen hem als de eventuele opvolger van Matthijs de Ligt, omdat hij in eigen land toch voornamelijk gezien wordt als centrumverdediger. Op deze positie leek Martínez ook kans te maken op deelname aan de Copa América, maar bondscoach Lionel Scaloni nam hem niet op in de voorselectie. De afgelopen tijd is ook meer dan eens de vergelijking gemaakt met Tagliafico, die komende zomer in Amsterdam zal blijven. Het lijkt er in ieder geval sterk op dat Ajax met de komst van de veelzijdige Martínez uitstekende zaken heeft gedaan.