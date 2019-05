Ajax betaalt miljoenen en strikt verdediger Lisandro Martínez

Lisandro Martínez is speler van Ajax, zo bevestigen de Amsterdammers maandagavond via de officiële kanalen. Defensa y Justicia maakte vorige week al melding van de transfer van de 21-jarige linksback naar Ajax. De verdediger heeft voor vier jaar getekend in Amsterdam, met een optie voor nog een seizoen. Ajax maakt de transfersom niet openbaar, maar het zou gaan om circa zeven miljoen euro.

Maandag is Martínez medisch gekeurd in Amsterdam, waarna hij zijn krabbel zette onder een contract in de Johan Cruijff ArenA. De jonge linkspoot, in eigen land omschreven als 'een betere versie van Nicolás Tagliafico', kan zowel links centraal als op de linksbackpositie uit de voeten en geeft trainer Erik ten Hag daarmee meer opties achterin.

Wie is Ajax-aanwinst Lisandro Martínez, de ‘betere versie van Tagliafico'?

Lees artikel

Ook directeur spelerszaken Marc Overmars trekt de vergelijking met Tagliafico. "Martínez is een linksbenige speler die achterin op meerdere posities uit de voeten kan. Hij is een verdediger die graag vooruit wil voetballen. Hij brengt een bepaalde mentaliteit mee die we hier goed kunnen gebruiken, vergelijkbaar met wat zijn landgenoot Nico Tagliafico hier laat zien", aldus Overmars. "En Lisandro is nog jong, dus we verwachten dat hij zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen tot een nog betere speler."

De enkelvoudig international van Argentinië kwam afgelopen seizoen 25 keer in actie namens Defensa y Justicia, dat op de tweede plek achter kampioen Racing Club eindigde. Martínez is de vierde nieuwe aanwinst voor Ajax komend seizoen. Eerder haalde directeur voetbalzaken Marc Overmars Kjell Scherpen, Kik Pierie en Razvan Marin van respectievelijk FC Emmen, sc Heerenveen en Standard Luik.

Tegenover de komst van Martínez staat mogelijk het vertrek van Daley Sinkgraven. De vleugelverdediger annex middenvelder staat in de belangstelling van het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, voormalig trainer van Ajax. De Amsterdammers zouden bereid zijn mee te werken aan een transfer van Sinkgraven. Na Lisandro Magallan en Tagliafico wordt Martínez de derde Argentijn in de selectie van Ten Hag.