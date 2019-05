Seedorf ziet prijzenswaardige aanpassing bij Ajax: ‘Dat moest veranderen’

Clarence Seedorf heeft genoten van de prestaties van Ajax in de Champions League dit seizoen. De Amsterdammers verrasten de gehele voetbalwereld door onder meer Real Madrid en Juventus uit te schakelen en de halve finales van het miljardenbal te bereiken. De huidige bondscoach van Kameroen is blij dat niet alleen grootmachten kans maken op het hoogste Europese podium.

"Het is goed voor het voetbal dat andere clubs en nieuwe spelers op de deur kloppen”, zegt de voormalig Oranje-international op de site van wereldvoetbalbond FIFA. “Ajax heeft een goede mix van jonge en ervaren spelers. Deze combinatie zorgt ervoor dat de jonge talenten kunnen floreren. We hebben een Ajax gezien die de Amsterdamse smaak weer terugbracht en daar houd ik van.”

Seedorf is ook blij dat het momenteel beter gaat met Oranje en prijst het werk van bondscoach Ronald Koeman. “Hij doet het geweldig. Alles lijkt nu beter op elkaar aan te sluiten. Laten we hopen dat het zo blijft bij Oranje en Ajax de komende jaren”, aldus Seedorf, die een omslag ziet in Nederland. “Tot voor kort was de mentaliteit in Nederland vooral om goed te spelen in plaats van te winnen. Dat is iets wat ik altijd heb bekritiseerd, dat moest veranderen."

"Wat ik mooi vind aan dit Ajax is, dat, wanneer ze in moeilijkheden zitten, ze niet meer proberen om goed voor de dag te komen. De bal kan zo het stadion uit worden geknald. Iedereen wil aantrekkelijk voetbal spelen, maar Italië heeft vier WK's gewonnen en Nederland geen. Je moet niet tornen aan je identiteit, maar je tegenstander laat je niet altijd voetballen zoals jij wil. Wat doe je dan? Daar zijn nog groeimogelijkheden voor Nederland", besluit de voormalig spelmaker van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan.