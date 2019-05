‘Van Bommel zet zichzelf en PSV nu te vaak te klein en provinciaals neer’

Mark van Bommel lag lang op titelkoers in zijn debuutseizoen als trainer van PSV. De voormalige middenvelder moest in de laatste weken van de voetbaljaargang echter Ajax voorbij laten gaan en kwam uiteindelijk met lege handen te staan. Voormalig ploeggenoot Ronald Waterreus vindt dat Van Bommel ook volgend seizoen voor de groep moet staan in Eindhoven, al is hij wel van mening dat een ‘stevige evaluatie’ noodzakelijk is.

“Je hoort mij niet zeggen dat PSV afscheid van hem moet nemen. Integendeel zelfs. Wel denk ik dat een stevige evaluatie van algemeen directeur Toon Gerbrands met Mark op zijn plaats is”, begint de oud-doelman in zijn column in De Limburger. Waterreus ziet namelijk nogal wat verbeterpunten bij Van Bommel: “Met name in de wijze waarop hij zich als trainer naar buiten toe manifesteert. Waar is die grappige, jolige Van Bommel uit de eerste (succesvolle) seizoenshelft gebleven?”

“De weerzin, het geagiteerde; het spat er stelselmatig vanaf wanneer hij voor een camera staat. In vergelijking met Mark is beroepsmopperaar Maarten van Rossem een vrolijke Frans.” Waterreus vindt dat Van Bommel steeds meer begint te lijken op de door hem ‘altijd zo intens verfoeide’ Louis van Gaal en hij vraagt zich af of Bert van Marwijk wel de juiste persoon is om naast Van Bommel te zetten. De voormalige bondscoach zou ook nogal gevoelig zijn voor kritiek: “Ik denk dat hij meer baat heeft bij een dwarsdenker naast hem, iemand die lak heeft aan wat anderen vinden.”

“Onbewust zet Mark het grote PSV en de grote Van Bommel nu te vaak klein en provinciaals neer. Ik hoop daarom van harte dat Gerbrands hiermee aan de slag gaat met zijn coach, die verder aan alle eigenschappen voldoet om een toptrainer te worden: een meesterlijke carrière als voetballer, uitstraling, gif, kennis van zaken. Juist daar waar de pijn zit, zit ’m de groei. In zijn attitude dus”, besluit Waterreus.