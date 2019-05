Op handen gedragen Wout Weghorst laat China links liggen voor Oranje

Wout Weghorst sloot afgelopen zaterdag een goed debuutseizoen bij VfL Wolfsburg in stijl af. De spits produceerde tegen FC Augsburg een hattrick en droeg zodoende een steentje bij aan de monsterzege (8-1). "Een supergoede afsluiting van een heel mooi jaar", zegt de aanvaller, die afgelopen zomer overkwam van AZ, in een interview met De Telegraaf.

Weghorst heeft in zijn eerste seizoen in Duitsland zeventien keer gescoord en troeft daarmee Arjen Robben af. De aanvaller van Bayern München wist in zijn debuutjaar voor der Rekordmeister zestien goals te produceren. “Een heel mooie statistiek. Het is me goed afgegaan. Ik heb alle 34 wedstrijden gespeeld, waarvan 33 in de basis en ook zeven assists kunnen geven.”

De Duitse media speculeren of de spits wel te behouden valt voor Wolfsburg vanwege de prestaties van de Nederlander. “Het zou goed kunnen dat er weer interesse komt, maar daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Ik voel me goed hier. Ik word binnen de club heel erg gewaardeerd en kan me in de Bundesliga goed ontwikkelen. De club heeft me laten weten dat ze graag mijn contract willen openbreken en verbeteren. Daar spreekt veel waardering uit.”

Weghorst hoopt dat hij deel gaat uitmaken van de Oranje-selectie tijdens de Nations League in juni. De spits gaat niet mee met Wolfsburg op trainingsstage naar China met het oog op Oranje. “Ik ga lekker trainen en hoop dat ik ook weer eens de definitieve selectie haal. De laatste keren is dat niet gelukt. Ik voel me fit en ik ben goed in vorm”, besluit Weghorst.