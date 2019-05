‘Josep Guardiola opent deur voor vertrek van ontevreden Leroy Sané’

Leroy Sané was eerder nog een belangrijke schakel bij Manchester City, maar de aanvaller werd in de tweede seizoenshelft van de net afgelopen voetbaljaargang meerdere keren gepasseerd voor belangrijke wedstrijden. Josep Guardiola koos er in die duels voor om de Duits international in te zetten als een ‘joker’ voor de slotfase en dat heeft tot de nodige ontevredenheid bij Sané geleid.

De 23-jarige buitenspeler zou dan ook niet afwijzend staan tegenover een vertrek en het doorgaans goed geïnformeerde Kicker meldt dat Guardiola een eventuele transfer van zijn pupil niet meer tegen zal houden. Sané werd afgelopen week al in verband gebracht met een transfer naar Bayern München, maar de Spaanse oefenmeester vormde destijds een obstakel tijdens de onderhandelingen.

Guardiola is nu echter naar verluidt van gedachten veranderd, waardoor een terugkeer van Sané naar de Bundesliga mogelijk een kwestie van tijd is. De negentienvoudig international van die Mannschaft beleefde zijn opleiding bij Bayer Leverkusen en Schalke 04 en maakte in 2016 voor vijftig miljoen euro de overstap naar Manchester City. Bij Bayern zou hij de opvolger kunnen worden van Arjen Robben of Franck Ribéry, die afgelopen weekend allebei afscheid namen met de Duitse landstitel.

Voorzitter Uli Hoeness ondernam zondag echter wel een poging om de toegenomen verwachtingen onder de achterban te temperen: “We spelen geen Monopoly, we zijn een voetbalclub. We hebben de grens van de tachtig miljoen nu een keer bereikt (voor Lucas Hernández, red.), ik denk niet dat we daar snel overheen zullen gaan.” Hoeness gaf echter ook aan dat Bayern niet zal stoppen met het ‘veranderen’ van het team en dat voorstellen van de technische staf en directie club altijd ‘met welwillendheid’ zullen worden ontvangen.