AZ verrast met slechte boodschap en aast op ‘iemand met meer status’

Gert Peter de Gunst gaat toch niet aan de slag bij AZ. De nummer vier van de Eredivisie heeft een tijdlang geaasd op de assistent-trainer van PEC Zwolle, maar de coach zelf laat aan De Stentor weten dat AZ toch geen werk wil maken van de overstap. Afgelopen weekend ontving De Gunst een belletje van AZ.

De Gunst stelt dat de Alkmaarders in zee willen gaan met een grote naam naast nieuwe hoofdtrainer Arne Slot. "Ik zag dat niet aankomen, maar ook weer wel omdat het na de goede gesprekken best lang duurde voor ik uitsluitsel kreeg”, zegt De Gunst, die sinds 2012 als assistent actief is bij de Blauwvingers, in gesprek met het regionale dagblad.

De trainer wist dat het lange wachten op een antwoord van AZ geen goed teken was. Desalniettemin was De Gunst verrast door de afwijzing van AZ. “Als je mij dinsdag had gebeld, had ik gezegd dat het honderd procent zou gaan gebeuren. Zo dacht ik er toen echt over. Max (Huiberts, red.) was heel open en eerlijk", aldus De Gunst, die baalt dat de overstap niet doorgaat.

"Bij AZ moet iedereen er, net als bij spelers, honderd procent achterstaan. Ik heb te horen gekregen dat ze toch gaan voor iemand met meer status, om de jonge ploeg ook voor grote wedstrijden te kunnen stimuleren. Dan baal je natuurlijk ontzettend”, besluit de coach. Volgens De Stentor polste AZ eerder al oud-spits Ruud van Nistelrooij, maar de trainer van PSV Onder-19 weigerde.